青年喝到茫誤闖民宅 結果遇上一屋子出差警察

蒙大拿州佛雷特海德郡警局的3名警員到威斯康辛州密爾瓦基出差受訓，期間暫住在他們用Airbnb租下的屋子，卻遇上一位喝到茫的年輕不速之客誤闖，出於安全考量，警員們先將他上銬，再聯繫當地警方帶人。畫面翻攝：TikTok/sheriffk9misty

蒙大拿州 佛雷特海德郡（Flathead County, MT）警局的3名警員到威斯康辛州密爾瓦基出差受訓，期間暫住在他們用Airbnb租下的屋子，卻遇上一位喝到茫的年輕不速之客誤闖，出於安全考量，警員們先將他上銬，再聯繫當地警方帶人。其中一位警員事後上TikTok 分享經過，引來大批網友的觀看點讚與熱議。

在TikTok影片中，3位警員指出這位青年三更半夜闖進屋子，「在整個密爾瓦基市中心，這蠢傢伙偏偏就找到一間滿是警察 的Airbnb，還是上銬後醒來的」。年輕人則告訴警察，「不，這是第一次（誤闖），雖說我有在隨機地點醒來啦」。

警員佩索拉（Charles Pesola）告訴CNN，這起事件發生在5月27日晚間，他跟另外兩位警員在不同時間回到屋子，當晚其實都曾聽到屋內傳出巨響，也都以為是其他同事。直到隔天早上醒來，準備好再出門參加訓練活動時，彼此才覺得有一點點困惑，接著就發現時間對不上，又看到後門大開，立刻開始搜索屋子。

最後，佩索拉與一位同事在其中一間臥室找到一名正呼呼大睡的青年，判斷他似乎已經喝醉了。有鑑於他們不知道年輕人到底來自何方，或者是否涉及「更大的執法事件」，只好先將他拘留起來，再聯繫密爾瓦基警局前來處理。

密爾瓦基警方表示，佩索拉等3位警員並不打算提出指控。佩索拉自己則告訴CNN，這位年輕人並未帶給他們任何麻煩，也知道情況的嚴重性，「這故事的寓意就是別喝太多」。