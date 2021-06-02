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家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

編譯中心 / 綜合報導
紐約曼哈頓一名男演員，過去因家中食物頻空消失，偷偷裝設了攝影機，卻驚見家中藏有陌生女子。翻攝自YouTube
紐約曼哈頓一名男演員，過去因家中食物頻空消失，偷偷裝設了攝影機，卻驚見家中藏有陌生女子。翻攝自YouTube

紐約曼哈頓一名男演員，2009年曾因家中食物頻空消失，為了找出真相偷偷裝設攝影機，卻發現了令人毛骨悚然的驚人事實，並將影片上傳至Youtube頻道，近日不僅瀏覽人數暴漲，更突破2000萬次觀看，引起不少網友熱議。

據英國《每日星報》報導，這位住在曼哈頓的演員喬（Joe Cummings），他過去發現家中食物常常不翼而飛，質問女友也遭否認偷吃，為了找出真相，2009年決定架起攝影機，沒想到結果卻令他毛骨悚然。

影片來源：YouTube

事後喬將影片放上YouTube頻道，約莫47秒處可見，一位披頭散髮的女子緩緩從高處爬下，她先是停在桌上，接著熟練地拿出椅子試圖踏上地面。令人感到驚悚的是，她不僅在水槽內小便，更隨意打開冰箱大吃大喝、坐在沙發上看著電視。

喬自述，自己完全不認識那位女子，看到這驚人的景象後也立刻報警。他表示，那位長髮女子出沒的位置，是家中一處用來儲放物品的小閣樓，那個地方並沒有任何能夠和外界有所連結的通風口，加上閣樓其實挺深的，因此她就在那裡建造一個屬於她的小窩。

喬指出，自己真的不清楚她究竟如何進到房間，唯一可能的入口就是窗戶，且自己就住在頂樓，同時外面也有逃生梯，因此推斷女子可能就是從逃生梯爬進來的。對此，警方則是研判，該女子可能想要趁喬不在的時候，在他房裡搜刮一番，卻臨時改變主意在家中住下；至於該女子入住的時間，可能也已經待上至少兩週......甚至更久。

該女子不僅在水槽內小便，更隨意打開冰箱大吃大喝、坐在沙發上看著電視。翻攝自You...
該女子不僅在水槽內小便，更隨意打開冰箱大吃大喝、坐在沙發上看著電視。翻攝自YouTube

曼哈頓 攝影 美國

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