我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

美軍演練竟誤闖保加利亞私人工廠 老闆怒提告

編譯中心 / 綜合報導
美軍演練竟誤闖保加利亞私人工廠。取材自推特
美軍演練竟誤闖保加利亞私人工廠。取材自推特

國際國防媒體Defens Brief報導，美國特種部隊11日在保加利亞進行演習時，竟誤闖一家私人橄欖油工廠。

美國駐保加利亞大使館稱，當時美軍正在保加利亞中南部的Cheshnegirovo空軍基地模擬演練，他們清空了建築，其中有7名手持突擊步槍的士兵移動到他們以為是基地一部分的工廠，在場的員工在士兵面前看似淡定。

報導指出，美國駐保加利亞大使館已就此事件道歉，並提到演練期間士兵沒有發射任何武器。保加利亞國防部長帕納約托夫（Georgi Panayotov）也稱此事件為「明顯的誤解」，強調美軍沒有對工廠員工使用暴力或武力。

但是保加利亞記者Dilyana Gaytandzhieva指出，工廠老闆無法諒解美軍的錯誤，並已提起訴訟。

網友CynicalAsshole76表示：「嗯，我想美軍聽到關鍵字『油』」。一名羅馬尼亞網友linux_user__則提到：「美軍幾年前在我的國家進行坦克車演習時，也『不小心』破壞了一些麥田。」

美國 大使館 國防部

上一則

遠距教學致近視度數暴增 眼科醫師3招護眼

下一則

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

延伸閱讀

晶片荒仍然無解 Nissan墨西哥三工廠6月停工

晶片荒仍然無解 Nissan墨西哥三工廠6月停工
吳睿麒學徒出身 打造「餅乾王國」還為美企代工

吳睿麒學徒出身 打造「餅乾王國」還為美企代工

憂疫情衝擊科技鏈 越南要求三星等外企為員工找疫苗

憂疫情衝擊科技鏈 越南要求三星等外企為員工找疫苗
美陸戰隊將赴台灣 傳授地下反抗體系

美陸戰隊將赴台灣 傳授地下反抗體系

熱門新聞

喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
丹麥廣播電台記者費雪年初前往一家換妻俱樂部採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，受訪時則坦言「我的部分工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。取材自推特

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

2021-06-01 05:51
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
蔡依林的「甜秘密」MV累計拿下11個國際獎項。圖／凌時差提供

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

2021-06-01 07:12
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

2021-05-27 21:26
加拿大下議院自由黨議員阿莫斯（Will Amos）4月時在視訊會議中不慎全裸，引發爭議。(美聯社)

上次全裸 這次尿尿 加拿大議員視訊會議二度出包

2021-05-28 23:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源
他買驅蚊神物隨身配戴 1天曝驚人效果：真的能嚇跑蚊子

他買驅蚊神物隨身配戴 1天曝驚人效果：真的能嚇跑蚊子