美軍演練竟誤闖保加利亞私人工廠 老闆怒提告

國際國防媒體Defens Brief報導,美國 特種部隊11日在保加利亞進行演習時,竟誤闖一家私人橄欖油工廠。

美國駐保加利亞大使館 稱,當時美軍正在保加利亞中南部的Cheshnegirovo空軍基地模擬演練,他們清空了建築,其中有7名手持突擊步槍的士兵移動到他們以為是基地一部分的工廠,在場的員工在士兵面前看似淡定。

報導指出,美國駐保加利亞大使館已就此事件道歉,並提到演練期間士兵沒有發射任何武器。保加利亞國防部 長帕納約托夫(Georgi Panayotov)也稱此事件為「明顯的誤解」,強調美軍沒有對工廠員工使用暴力或武力。

但是保加利亞記者Dilyana Gaytandzhieva指出,工廠老闆無法諒解美軍的錯誤,並已提起訴訟。

網友CynicalAsshole76表示:「嗯,我想美軍聽到關鍵字『油』」。一名羅馬尼亞網友linux_user__則提到:「美軍幾年前在我的國家進行坦克車演習時,也『不小心』破壞了一些麥田。」

