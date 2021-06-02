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「追劇追太兇」竟角膜破皮 專家透露居家防疫護眼妙招

記者黃惠群／台北2日電
長時間使用3C產品，容易眼睛乾澀，小心乾眼症上身。（示意圖／123RF）
長時間使用3C產品，容易眼睛乾澀，小心乾眼症上身。（示意圖／123RF）

一名中年婦女在家辦公，閒暇時熬夜追劇，近期卻發現視力模糊、眼睛有刺痛、異物感，早上起床還會睜不開眼，就醫後才發現眼睛太乾、角膜破皮。台灣書田診所眼科主任醫師顏敏芳提醒，民眾上班、上課中間休息時，可至陽台「看遠方」，或是用毛巾熱敷眼部3至5分鐘、閉目休息，有助於舒緩眼部疲勞；台灣衛福部國民健康署則提供「居家護眼5妙招」。

疫情下，長時間近距離用眼，恐致乾眼症惡化、學童近視度數加深」，顏敏芳指出，疫情嚴峻，近期門診量下降，但凡就診的民眾，都是已經到了不得不就診的情況，許多民眾一整天都待在家，不會外出，不論辦公、休息，都在使用3C產品，對眼睛是一大負擔。

顏敏芳說，門診中，許多家長擔心兒童近視度數加深，更有婦女因長時間在家使用電子螢幕，「追劇追太凶」、作息不正常，導致乾眼症惡化，眼睛酸痛難耐、常常感覺眼部有沙子，早上起床還會睜不開雙眼。

該名患者就診後，經調整生活作息，休息時不使用3C產品，並輔以人工淚液等，症狀已緩解。顏敏芳建議，民眾居家辦公、學習，休息之餘切勿再看電子螢幕，除可至陽台看遠方，也能使用毛巾熱敷眼部3至5分鐘、閉目休息，有助於眼部血液循環、舒緩疲勞。

針對疫情下如何在家做好視力保健，國民健康署署長吳昭軍也提供「居家護眼5妙招」。

第1招：控制用眼時間

孩子近距離用眼如閱讀寫字、使用3C產品時，每30分鐘應起身活動活動，讓眼睛休息10分鐘。

第2招：規範螢幕產品使用時間

除了休息時間，兒童水晶體清澈、透光率高，更容易受藍光傷害，吳昭軍建議，2歲以下應避免看螢幕產品，2歲以上每日則不要超過1小時。

第3招：注意閱讀環境

用眼時，光線要充足，居家看書環境的照度至少要350米燭光以上，書桌光線不直接照射眼睛。顏敏芳補充，一般市售檯燈的照度應該都符合，以眼部舒適為主即可，但檯燈擺放位置應在慣用手的對側，避免產生陰影，影響視線，才不會造成近視度數加深。

第4招：保持正確姿勢

此外，閱讀時避免趴著或躺著、選擇合適高度的書桌椅，臀部坐滿椅面，雙腳要踩到地、看書或寫字保持30至45公分的距離。

第5招：均衡飲食

飲食部分，吳昭軍建議，種類可以多樣化，天天五蔬果，都可多多攝取維生素A、B群、C豐富的食物，還有深黃色、深綠色蔬果等，有益眼睛健康。顏敏芳指出，紅蘿蔔、玉米、番茄，也都是很好的護眼蔬果。

疫情期間無法到戶外活動，吳昭軍提醒，除上述護眼妙招外，也可利用「eye眼動起來 兒童律動MV」唱跳版，在家與孩子一起運動，除增加親子樂趣，也培養小朋友正確的用眼觀念。

「eye眼動起來兒童律動MV」：

疫情 台灣 親子

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