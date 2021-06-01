我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200萬劑疫苗6月底前抵台 大規模接種計畫2日公布

中國三孩政策：懷胎救國生育大躍進 可行嗎？

他買驅蚊神物隨身配戴 1天曝驚人效果：真的能嚇跑蚊子

聯合新聞網 / 綜合報導
這款別針是仿造蜻蜓「無霸勾蜓」的外觀，有綠色巨大雙眼，還有超長翅膀，就像是真的蜻蜓。取材自推特
這款別針是仿造蜻蜓「無霸勾蜓」的外觀，有綠色巨大雙眼，還有超長翅膀，就像是真的蜻蜓。取材自推特

一到夏天，許多人就會受到蚊子干擾，不僅晚上睡覺會聽見嗡嗡聲，身上還會腫好多包！近日有日本網友不堪其擾，決定購買一款號稱能趕走蚊蟲的「驅蚊神物」，並隨身配戴在身上，結果竟然都沒有被叮咬，他將此經驗po上網，引發網路熱議。

推特網友「kamata4510471」表示，因為常在溪邊釣魚，常被蚊子叮好多包，他有一次去釣魚店買東西時，意外發現一款號稱能嚇跑蚊蟲的「蜻蜓別針」，他半信半疑地買下別針，並穿著短袖短褲時配戴，沒想到一整天下來都沒有被蚊子干擾，讓他驚訝地發文直呼「這真的很有效」。

據了解，這款別針是仿造蜻蜓「無霸勾蜓」的外觀，無霸勾蜓擁有綠色的巨大複眼，全身呈現黑黃色環帶，體長可達115毫米，被稱為蜻蜓界的巨無霸。牠們平常以昆蟲為食，一旦找到獵物，就會以迅雷不及掩耳的速度快速捕食，或許是因為其凶猛的捕食習性，讓許多昆蟲避之唯恐不及，才讓原PO不受蚊子叮擾。

原PO也解釋，他僅是分享個人經驗，並不代表這款別針能百分百驅蟲，還是要因人而異，最好使用時能搭配其他除蟲商品。

不過貼文一出，立刻引發熱烈討論，許多網友紛紛留言、「好可愛我要買！！！」、「這真的好用嗎？我也想買」、「想買給孩子，但外觀看起來有點可怕XD」、「哈哈戴上後可能不只能驅蟲，連人都不敢接近了」、「我還是不敢買，外型看起來有點可怕」。

釣魚 推特 日本

上一則

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

延伸閱讀

加菜？他煮泡麵「天降壁虎」 網笑：有菜有肉剛剛好

加菜？他煮泡麵「天降壁虎」 網笑：有菜有肉剛剛好
紐約市6月1-3日 飛機灑藥滅蚊

紐約市6月1-3日 飛機灑藥滅蚊
備好驅蚊劑 洛杉磯蚊蟲害全美最嚴重

備好驅蚊劑 洛杉磯蚊蟲害全美最嚴重

洛杉磯蚊子蟲害嚴重 躍居全國第一

洛杉磯蚊子蟲害嚴重 躍居全國第一

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了