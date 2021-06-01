邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

丹麥廣播電台記者費雪年初前往一家換妻俱樂部採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，受訪時則坦言「我的部分工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。取材自推特

丹麥一位記者今年年初前往一家換妻俱樂部（Swingers club）採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，獲得編輯點頭放行，直接在廣播電台播放。

每日郵報綜合報導，這位記者是26歲的費雪（Louise Fischer），今年年初為報導性愛俱樂部因新冠防疫 措施鬆綁而重開，赴首都哥本哈根附近的伊斯赫（Ishøj）小鎮一家換妻俱樂部採訪。當新聞於3月在廣播4台（Radio 4）晨間節目播出時，可先聽到費雪訪問一名男子，背後則傳來其他人的喘氣聲，接著就是清晰可聞的男歡女愛與激烈的「啪啪啪」聲，隨後被人錄下上傳推特 分享。

Radio4 var med, da swingerklubberne igen måtte åbne.



Advarsel: Det blev hedt og vådt for både vores reporter og gæsterne.



Hør hele reportagen her:https://t.co/B4bFtpThNe #dkmedier #radio4dk pic.twitter.com/RskBTQITYO — Radio4 (@radio4dk) May 27, 2021

德國 「畫報」5月31日刊登專訪，請費雪暢談採訪過程與鹹濕新聞爆紅後收到的反應。根據費雪描述，她先跟俱樂部賓客坐到吧台一起喝酒聊天，隨後就轉戰到一張大床的上面，新聞第一個性愛場景的呻吟也真是她發出來的。

費雪表示，雖然正式播出的新聞只有2分鐘，但她在換妻俱樂部的賓客們身上花費好幾個小時，整個採訪事前與事後都獲得批准，上司沒有施壓她在採訪時進行性行為，但換妻俱樂部裡的人比普通酒吧或俱樂部的人都還要更有禮貌，「也許」她會想要再去一次，並指這是一個「很棒的經驗」，接著又解釋道，「是，我挺享受的，儘管這不是我這輩子的最棒性愛。但俱樂部的男人們很有禮貌與很體貼，我覺得就像女神，他們讓妳感覺非常特別」。

報導稱聽眾的多數反應很正面，留下勇敢、帥氣、非常尊重與好新聞等評語，節目總監則讚揚費雪「嘗試不同地做新聞」，當然也有其他人覺得她已跨過新聞採訪的界線，但費雪顯然不太在意批評，「我沒有男朋友，這肯定讓事情簡單多了，我媽覺得有趣而笑出來，我爸覺得真酷」。她還說，在採訪時發生性關係不在計畫中，「對我來說，這很自然。我的部分工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。