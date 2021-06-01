我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

八旬老翁被車撞後幾天後胸痛 送醫發現主動脈剝離

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，預防得到主動脈剝離的不二法門為維持合理血壓及體重，戒除抽菸、熬夜、高油高糖飲食等不良生活習慣。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，預防得到主動脈剝離的不二法門為維持合理血壓及體重，戒除抽菸、熬夜、高油高糖飲食等不良生活習慣。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名82歲老人20年前曾因心肌梗塞疾病進行心導管手術，不料日前外出時被汽車撞倒在地，當下雖無大礙，過了幾天卻感到胸悶、頭暈等身體不適症狀，檢查發現是B型主動脈剝離所致，緊急施予主動脈內套膜支架治療，終脫離險境。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，患者有心臟病病史，由於車禍後主動脈已經破裂造成血胸，無法透過藥物穩定病情，必須立即接受手術治療，所幸術後十分順利，再搭配心肺復健一周，終於穩定住病況。

他說，主動脈剝離可分為A型及B型，B型是指升主動脈以外的主動脈發生剝離，好發於高血壓、男性、馬凡氏症候群及一些主動脈先天疾病的族群，會出現前胸延伸至後背的撕裂痛、暈厥、低血壓合併休克、下肢無力或腹痛等症狀；雖然B型主動脈剝離死亡率較A型低，發病30天死亡率約10%，但若未及時處理，也可能造成心肌梗塞、缺血性中風等併發症。

劉殷佐說，雖然藉由血壓控制和止痛，可以使多數B型主動脈剝離的患者病情獲得控制，但若主動脈破裂出血造成血胸、往前侵犯升主動脈，造成A型主動脈剝離，或影響到重要的器官血流時，就需要立即開刀治療，透過置放主動脈內套膜支架，手術時間約3到4小時，風險也比開心手術低。

他提醒，預防得到主動脈剝離的不二法門為維持合理血壓及體重，戒除抽菸、熬夜、高油高糖飲食等不良生活習慣，並搭配適當運動，若有親人得到主動脈剝離，也應定期於心臟科進行超音波等篩檢，追蹤主動脈是否有異常變化。

高血壓 心臟病 中風

上一則

大小朋友宅在家補充營養素 專家建議3款健康點心DIY

下一則

疫情嚴峻增焦慮感 心理師建議調適自身情緒

延伸閱讀

法網／婦科手術後奪勝 柯林斯盼鼓勵女性

法網／婦科手術後奪勝 柯林斯盼鼓勵女性
腰椎滑脫腳難行 微創手術…隔天就可下床走動

腰椎滑脫腳難行 微創手術…隔天就可下床走動
左右不分清 奧地利診所截錯腿 老翁恐成無腳人

左右不分清 奧地利診所截錯腿 老翁恐成無腳人
78年、1.6萬台手術 肝膽外科之父 吳孟超99歲逝世

78年、1.6萬台手術 肝膽外科之父 吳孟超99歲逝世

熱門新聞

喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

2021-05-27 21:26
加拿大下議院自由黨議員阿莫斯（Will Amos）4月時在視訊會議中不慎全裸，引發爭議。(美聯社)

上次全裸 這次尿尿 加拿大議員視訊會議二度出包

2021-05-28 23:46
超級血月將於26日登場，NASA曝最佳觀賞地點。（美聯社）

「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點

2021-05-25 18:41
凱特王妃招待米拉。美聯社

凱特王妃特地穿粉紅色洋裝迎客 原因感人

2021-05-29 14:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了