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「荸薺」怎麼唸？網友聽爸爸「害羞」讀音：怪怪的

聯合新聞網／綜合報導
一名女網友分享，煮晚餐時爸爸拿出蔬菜「荸薺」，卻聽見他的奇怪又害羞的唸法，讓她不禁詢問網友「到底怎麼唸」？（取材自Dcard）
一名女網友分享，煮晚餐時爸爸拿出蔬菜「荸薺」，卻聽見他的奇怪又害羞的唸法，讓她不禁詢問網友「到底怎麼唸」？（取材自Dcard）

台灣本土疫情升溫，許多民眾宅在家開啟「自煮生活」，家人多聚在一塊也因此鬧出不少笑話。一名女網友就分享，煮晚餐時爸爸拿出蔬菜「荸薺」，卻聽見他的奇怪又害羞的唸法，讓她不禁詢問網友「到底怎麼唸？」，意外引起網友熱議。

原PO在網路論壇「Dcard」上發文，表示在晚餐時間，爸爸從冰箱裡拿出一袋「荸薺」，接著轉向媽媽問道「妳買的這個『ㄅㄛˊㄑㄧˊ』（bó qí）要怎麼煮？」，讓原PO懷疑是自己聽錯，「怎麼聽起來怪怪的？」，跑過去一看才發現，直呼「『荸』字應該唸『ㄅㄧˊ』（bí）吧！」，因此向網友們詢問到底該怎麼唸？

沒想到，眾網友竟丟出多種答案，大多數網友都認為讀作「ㄅㄧˋㄑㄧˊ」（bì qí），不過也有各式各樣的答案，包括「我一直以為念ㄅㄟˋ（bèi）欸」、「我以為（唸作）背鰭」、「我們家都唸ㄆㄨˊㄑㄧˊ（pú qí）」、「中文系告訴你是ㄅㄧˊㄑㄧˊ（bí qí）」、「聽到客人講ㄅㄛˊㄑㄧˇ（bó qǐ）笑到差點連盤子都端不好」」。

對此，教育部重編國語辭典修訂本「荸薺」，讀作「ㄅㄧˊㄑㄧˊ」（bí qí）；另外，荸薺也有別名「葧薺」，唸作「ㄅㄛˊㄑㄧˊ」（bó qí）。

教育部 台灣 疫情

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