機師值勤對女副駕駛露下體、看色情片 被判緩刑丟工作

美國西南航空公司一名退休機師執勤時對女性副駕駛做不雅動作。(路透)

美國 西南航空公司一名退休 的60歲機師哈克（Michael Haak）28日坦承去年8月在費城飛往佛羅里達州 的航班上向一名女性副駕駛暴露他的生殖器，並在筆記型電腦上看色情電影而被判緩刑。

美國媒體《今日美國》（USA TODAY ）報導，哈克在美國地方法官科爾森 (J. Mark Coulson) 判處他一年緩刑和5000美元罰款之前，為自己的行為致歉並懺悔。

報導指出哈克在那次航班中第一次見到那名女性副駕駛。他在飛機達到巡航高度後離開座位，接著在駕駛艙內故意脫掉衣服並在筆記型電腦上觀看色情影片。哈克在接下來的航程在駕駛艙內進行了不當行為，而副駕駛則繼續履行工作任務。

副駕駛向法庭提交了一份聲明，但在28日的聽證會上沒有發言。法官告訴哈克，他的行為對副駕駛造成創傷，並可能影響乘客和其他同事的安全。哈克於今年4月因此事被指控公然進行猥褻、不雅或淫穢行為，最高可判處90天監禁。

哈克是佛羅里達州居民，他在退休前任職西南航空公司飛行員27年。他最後一次搭乘這家總部位於達拉斯的航空公司的航班是在去年8月31日，也就是發生不雅事件3週後。

哈克的辯護律師薩尼克（Michael Salnick）指出，哈克職業生涯出色，受到了乘客和同事無數讚譽和支持，其中包括西南航空董事長兼首席執行官凱利（Gary Kelly）在哈克退休當天給他的一封信，信上寫著：「很幸運西南航空多年來一直是您的家。」

薩尼克師在一份法庭文件中說，哈克對自己的行為負責且「沒有任何藉口」。他認為哈克「一生辛勤工作且善良」，應該從輕處罰。

西南航空公司發言人在一份聲明中表示，該航空公司「不容忍這種行為，如果這種行為獲得證實，將立即採取行動。而西南航空確實調查了哈克的事件，因此停止支付他離職後原本有權獲得的福利。」