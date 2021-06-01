我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

機師值勤對女副駕駛露下體、看色情片 被判緩刑丟工作

編譯中心 / 綜合報導
美國西南航空公司一名退休機師執勤時對女性副駕駛做不雅動作。(路透)
美國西南航空公司一名退休機師執勤時對女性副駕駛做不雅動作。(路透)

美國西南航空公司一名退休的60歲機師哈克（Michael Haak）28日坦承去年8月在費城飛往佛羅里達州的航班上向一名女性副駕駛暴露他的生殖器，並在筆記型電腦上看色情電影而被判緩刑。

美國媒體《今日美國》（USA TODAY ）報導，哈克在美國地方法官科爾森 (J. Mark Coulson) 判處他一年緩刑和5000美元罰款之前，為自己的行為致歉並懺悔。

報導指出哈克在那次航班中第一次見到那名女性副駕駛。他在飛機達到巡航高度後離開座位，接著在駕駛艙內故意脫掉衣服並在筆記型電腦上觀看色情影片。哈克在接下來的航程在駕駛艙內進行了不當行為，而副駕駛則繼續履行工作任務。

副駕駛向法庭提交了一份聲明，但在28日的聽證會上沒有發言。法官告訴哈克，他的行為對副駕駛造成創傷，並可能影響乘客和其他同事的安全。哈克於今年4月因此事被指控公然進行猥褻、不雅或淫穢行為，最高可判處90天監禁。

哈克是佛羅里達州居民，他在退休前任職西南航空公司飛行員27年。他最後一次搭乘這家總部位於達拉斯的航空公司的航班是在去年8月31日，也就是發生不雅事件3週後。

哈克的辯護律師薩尼克（Michael Salnick）指出，哈克職業生涯出色，受到了乘客和同事無數讚譽和支持，其中包括西南航空董事長兼首席執行官凱利（Gary Kelly）在哈克退休當天給他的一封信，信上寫著：「很幸運西南航空多年來一直是您的家。」

薩尼克師在一份法庭文件中說，哈克對自己的行為負責且「沒有任何藉口」。他認為哈克「一生辛勤工作且善良」，應該從輕處罰。

西南航空公司發言人在一份聲明中表示，該航空公司「不容忍這種行為，如果這種行為獲得證實，將立即採取行動。而西南航空確實調查了哈克的事件，因此停止支付他離職後原本有權獲得的福利。」

美國 退休 佛羅里達州

上一則

「荸薺」怎麼唸？網友聽爸爸「害羞」讀音：怪怪的

延伸閱讀

疫情緩 防乘客施暴 美航、西南航空機上續不供酒

疫情緩 防乘客施暴 美航、西南航空機上續不供酒
耶魯首位亞裔女體育主任 秦維姬反歧視為體壇發聲

耶魯首位亞裔女體育主任 秦維姬反歧視為體壇發聲
女乘客搭機違規還動粗 打掉空姐2顆牙

女乘客搭機違規還動粗 打掉空姐2顆牙
開飛機露鳥看A片 西南航空前機長判緩刑

開飛機露鳥看A片 西南航空前機長判緩刑

熱門新聞

喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

2021-05-27 21:26
加拿大下議院自由黨議員阿莫斯（Will Amos）4月時在視訊會議中不慎全裸，引發爭議。(美聯社)

上次全裸 這次尿尿 加拿大議員視訊會議二度出包

2021-05-28 23:46
超級血月將於26日登場，NASA曝最佳觀賞地點。（美聯社）

「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點

2021-05-25 18:41
凱特王妃招待米拉。美聯社

凱特王妃特地穿粉紅色洋裝迎客 原因感人

2021-05-29 14:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了