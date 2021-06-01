出示疫苗卡 一年份甜甜圈免費吃

Krispy Kreme甜甜圈品牌早為鼓勵美國民眾接種疫苗，宣布提供至少接種一劑疫苗的民眾「一年分的免費原味甜甜圈」，不過民眾需要出示疫苗卡才可獲得優惠。（Krispy Kreme）

Krispy Kreme甜甜圈品牌早為鼓勵美國 民眾接種疫苗 ，宣布提供至少接種一劑疫苗的民眾「一年分的免費原味甜甜圈」，不過民眾需要出示疫苗卡才可獲得優惠。

今年3月22日，Krispy Kreme宣布一項針對已接種新冠疫苗的美國人的特別促銷活動，「只要證明您已接種疫苗，在未來一年內的每一天都可以免費獲得一個甜甜圈」，到目前為止，Krispy Kreme表示已經贈送超過150萬個甜甜圈，公司預計這個數字會繼續上升。

Krispy Kreme首席營銷官斯科納（Dave Skena）告訴CNN「我們正在送出數百萬個甜甜圈，因為越來越多人接種疫苗」，並強調「這讓我們很高興」。斯科納表示為了獲得資格，客戶必須出示他們的疫苗接種記錄卡，任何接種過至少一劑輝瑞、莫德納 或嬌生疫苗的人都有資格。

Krispy Kreme不是唯一一家使用免費贈品鼓勵更多美國人接種疫苗的廠牌，包括百威啤酒、「Junior's」起士蛋糕、、「Nathan's」熱狗皆推出優惠，同時雇主也一直在為工人提供現金獎勵和休假來鼓勵接種疫苗。白宮最近表示，到目前為止，已有超過50%的美國成年人接種了疫苗。