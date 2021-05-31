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她在自己世界漸退化…他帶阿茲海默症媽媽 旅行18個月

編譯中心／綜合報導
孝子帶罹患阿茲海默症母親旅行18個月。(取材自Instagram)
孝子帶罹患阿茲海默症母親旅行18個月。(取材自Instagram)

44歲愛爾蘭男子薩萊（Sean O'Sallaigh）決定在母親奧妮爾（Mary O'Niel）阿茲海默症病情惡化時帶她出國散心，兩人花了18個月踏遍世界各地，奧妮爾在旅途中病情一度獲得改善，能再次走路和說話。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，薩萊帶著他稱「人生中最美好的」奧妮爾漫步在南非沙灘、義大利群山間，甚至在奧妮爾2019年去世前參加尼泊爾的色彩節。

奧妮爾在2013年77歲時確診後病情每況愈下，當家人2018年開始討論將奧妮爾送進養老院時，薩萊認為她不適合那裏：「她一直是很獨立的人。她在我小時候曾要求酗酒的父親離開，這違背很多當時愛爾蘭女性的做事風格，甚至不見容於社會，但她仍為生存而奮鬥。」最終薩萊決定帶著奧妮爾離開愛爾蘭的寒冬前往尼泊爾。

母子倆離開尼泊爾之後，薩萊帶著奧妮爾前往他久居的羅馬公寓，薩萊說：「她認出羅馬，因為我以前曾帶她來我的公寓，附近有她最喜歡的餐廳和小教堂。」兩人在夏天時又去義大利山區避暑，隨後他們前往南非開普敦，儘管當時奧妮爾身體狀況不佳，薩萊仍盡力讓她享受旅行。奧妮爾2019年因胸部感染在南非去世。

薩萊想起奧妮爾死前有時候會叫他爸爸，表示：「我確實覺得自己像個父親。當她去世時，我感覺失去了我的小女孩。」

薩萊說自己喜歡跟奧妮爾度過她人生中最後幾年，並指出：「人們認為她會成為負擔，但她從來都不是。我沒有試著讓她想起我，我只是讓她在自己的世界慢慢退化。她會高興地擦桌子一個小時，我們會一起笑。」

薩萊回憶小時候家裡狀況曾一度很艱難，但最終能熬過去，「都是因為我有一位了不起的母親」。

南非 義大利 Instagram

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