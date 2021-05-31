我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

三孩「生不逢時」張藝謀曾被罰748萬 妻：提前完成任務

家人遭水流捲走 佛州7歲男孩「獨立游上岸」求救成功

編譯張君堯／即時報導
美國佛羅里達州一名7歲男孩近日成為當地英雄，只因他在姐姐和父親被水流捲走時奮力游上岸尋求幫助，隨後家人也被成功救回。(取材自推特)
美國佛羅里達州一名7歲男孩近日成為當地英雄，只因他在姐姐和父親被水流捲走時奮力游上岸尋求幫助，隨後家人也被成功救回。(取材自推特)

佛州一名7歲男孩近日成為當地英雄，只因他在姐姐和父親被水流捲走時奮力游上岸尋求幫助，隨後家人也被成功救回。

男孩父親名叫史蒂芬（Steven Poust），他表示上月28日自己將船停泊在佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）當地的聖約翰河上，讓他的兩個孩子，7歲的崔斯（Chase）和4歲的艾比嘉爾（Abigail）下水游泳

突然之間，通常喜歡在船尾附近游動的艾比嘉爾因為水流太強，最終撐不下去鬆手，7歲的崔斯當機立斷決定也放手，以防止妹妹漂走，但後來他被卡住了，史蒂芬這時跳進水中，並告訴崔斯趕快游到岸邊，同時他試圖接近穿著救生衣的女兒。史蒂芬透露「我當時告訴他（崔斯）我愛他，因為我不確定會發生什麼」。

不過史蒂芬在水中逐漸失去力氣，而艾比嘉爾也離他越來越遠，同時崔斯花了一個小時才游到岸，他表示自己利用仰面漂浮、小狗划水移動，這樣就不會筋疲力盡，當崔斯到達陸地後便馬上跑到最近的住家尋求幫助。

根據傑克遜維爾消防和救援部門（JFRD）的說法，史蒂芬和女兒最終漂流到離船的位置大約一英里半到兩英里的地方，發言人普勞斯威墨（Eric Prosswimmer）在記者會上表示最終成功救起兩人，而年紀雖小卻沉著冷靜的崔斯也被視為大英雄。

佛州 游泳 佛羅里達州

上一則

中國三孩政策帶來什麼改變 網友都想好了

延伸閱讀

佛州禁業者查看疫苗卡 分析師：郵輪業者繳罰單也值得

佛州禁業者查看疫苗卡 分析師：郵輪業者繳罰單也值得
演唱會奇招：打疫苗者門票18元 沒打疫苗999.99元

演唱會奇招：打疫苗者門票18元 沒打疫苗999.99元
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
中佛州中華學校 線上歡慶創校40周年

中佛州中華學校 線上歡慶創校40周年

熱門新聞

喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

2021-05-27 21:26
超級血月將於26日登場，NASA曝最佳觀賞地點。（美聯社）

「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點

2021-05-25 18:41
加拿大下議院自由黨議員阿莫斯（Will Amos）4月時在視訊會議中不慎全裸，引發爭議。(美聯社)

上次全裸 這次尿尿 加拿大議員視訊會議二度出包

2021-05-28 23:46
凱特王妃招待米拉。美聯社

凱特王妃特地穿粉紅色洋裝迎客 原因感人

2021-05-29 14:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了
「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母