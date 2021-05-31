在家線上學習整天盯電腦螢幕 國二生近視暴增200度

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，學生一整天近距離，盯著電腦螢幕線上教學，造成睫狀肌肌肉長期用力，導致充血，產生眼睛痠腫痛，眼睛疲勞。記者陳斯穎／攝影

台灣 新竹一名國二的學生，原本兩眼近視約150度，近來眼睛痠麻腫痛，視力模糊，甚至無法對焦，家長非常憂心，就醫檢查後發現，學生近視竟然暴增至350度，假性近視高達200度，詢問後才得知學生近來因為疫情改成在家線上教學，整天盯著電腦螢幕，而學生睫狀肌過度使用肌肉 充血僵硬，經過睡前肌肉放鬆藥水點用，目前眼睛不再痠痛。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，學生一整天近距離，盯著電腦螢幕線上教學，造成睫狀肌肌肉長期用力，導致充血，產生眼睛痠腫痛，眼睛疲勞。

為了讓眼睛得到充分休息，避免過度使用，陳瑩山提出三大建議，第一，線上教學30分鐘，中間要休息10分鐘。陳瑩山表示，學校或補教業規畫線上課程，儘量上課30分鐘之後，一定要休息10分鐘，學生在休息時間可以站起來離開座位，閉眼，眼球動一動，頭也動一動。手插腰，伸懶腰，自然擺動約5分鐘，在家走動約5分鐘，讓眼睛休息，保護眼睛。

第二，是休息時間是要讓眼睛真的休息，陳瑩山指出，休息時間是真的讓眼睛休息，不要趁機又拿手機 出來打電玩，以為不用電腦就是休息，手機的螢幕更小，更容易傷眼。

最後則是均衡飲食，每天一顆蛋，陳瑩山建議，這段期間一定要均衡飲食，儘量不要吃油炸食物，部分植物油經高溫油炸，可能會產生反式脂肪，增加血管硬化的風險，對眼睛也不好，建議每日五蔬果、適量蛋白質和一顆蛋。

以葉黃素來說，建議一日至少需要6至10毫克，約一碗炒菠菜即可達到建議量；每天吃一顆「蛋」對眼睛也是有極大助益的，因為蛋黃本身含葉黃素、玉米黃素及鋅，吃下的營養素更能有效進入人體，而葉黃素為脂溶性的類胡蘿蔔素之一，以適量油脂炒過後比水煮更好吸收。