我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

她訂婚戒掉進66公尺深湖泊 超強潛水員花20分鐘就找到

聯合新聞網／綜合報導
英國一名女子不小心將訂婚戒指掉進湖裡。圖為示意圖。（Pexels／Viktoria Alipatova）
英國一名女子不小心將訂婚戒指掉進湖裡。圖為示意圖。（Pexels／Viktoria Alipatova）

英格蘭一名22歲潛水員霍斯金（Angus Hosking）日前在當地最大的溫德米爾湖（Lake Windermere），只花了20多分鐘就幫一名女子羅貝卡（Rebecca）找到掉進湖裡的訂婚戒指。

英國媒體獨立報（The Independent）報導，溫德米爾湖16公里寬、66公尺深，霍斯金是湖區的潛水志工，服務三年半期間幫忙清除湖裡的垃圾，並替遊客尋找掉進湖裡的手機、戒指和相機等各式物品。他此次用一個金屬探測器，在另一名潛水員的協助下20多分鐘內就找到羅貝卡戒指。

報導指出羅貝卡24日坐在飯店旁溫德米爾湖的碼頭時丟了戒指。飯店人員聯絡霍斯金，霍斯金立刻前往現場並潛入水中。

霍斯金說他在午餐時間接到遺失訂婚戒指的電話就趕赴現場：「要找像戒指一樣輕巧的物件必須跟時間賽跑。」霍斯金表示很幸運知道戒指遺失的約略位置，「如果戒指在湖中央，就會比大海撈針還困難。」

霍斯金回想起當時看到水下的閃光，就很肯定那是戒指：「不像硬幣閃耀，而是像鑽石閃閃發光。真是一次不可思議的體驗。」

霍斯金本業是名水上運動教練，他曾教授過寬板滑水、滑水、跪板衝浪和滑浪。他在業餘時利用自由潛水技能幫遊客找回遺失物，稱找過最有歷史意義的物件是「1940年代的飲料罐」。

手機 英國

上一則

麥當勞招人出奇招？做半年送iPhone 網猜「魔鬼細節」

下一則

在家線上學習整天盯電腦螢幕 國二生近視暴增200度

延伸閱讀

美國人染疫住院平均花費2萬3489元 不但失去丈夫 遺產還被扣押

美國人染疫住院平均花費2萬3489元 不但失去丈夫 遺產還被扣押
「英國王室最美成員」戀上大32歲富翁 網友譏：為了錢

「英國王室最美成員」戀上大32歲富翁 網友譏：為了錢
洛縣聖谷過去三晚三起槍擊案 18日晚槍擊案一死

洛縣聖谷過去三晚三起槍擊案 18日晚槍擊案一死
菜市場名的極端…瀕臨滅絕的英國名字有這些

菜市場名的極端…瀕臨滅絕的英國名字有這些

熱門新聞

喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
八卦雜誌用封面報導查理王子將使出狠辣手段，擊垮媳婦梅根。(路透)

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

2021-05-24 00:19
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

2021-05-27 21:26
超級血月將於26日登場，NASA曝最佳觀賞地點。（美聯社）

「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點

2021-05-25 18:41
加拿大下議院自由黨議員阿莫斯（Will Amos）4月時在視訊會議中不慎全裸，引發爭議。(美聯社)

上次全裸 這次尿尿 加拿大議員視訊會議二度出包

2021-05-28 23:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險