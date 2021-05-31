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「洗洗洗手…」動物園廣播狂跳針 猛虎面露疑惑驚坐起

聯合新聞網／綜合報導
日本動物園內的老虎因為聽到廣播跳針，忍不住爬起來探頭察看，模樣十分可愛。（圖擷取自推特）
日本動物園內的老虎因為聽到廣播跳針，忍不住爬起來探頭察看，模樣十分可愛。（圖擷取自推特）

許多動物擁有比人類敏銳的直覺，對於環境的細微改變，馬上就會作出反應。最近日本就有網友分享，他在動物園內拍到老虎碰上跳針廣播，面露疑惑的萌樣惹笑不少人。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「koraku_13」有次在廣島市內的安佐動物公園，拍攝正在休息中的老虎。同時，園內也響起廣播，宣導防疫期間的注意事項。不料廣播說到一半，播放的CD卻出了問題，導致聲音頻頻跳針，變成「口罩戴好以及及及及及」、「仔細洗洗洗洗洗手」。

結果這個異常的廣播，讓本來慵懶趴著的老虎，都忍不住爬起來，面露疑惑地四處探頭，模樣相當有趣。動物園方表示，野生動物本來就對周遭的聲音與環境相當敏感，所以在察覺到不對的時候，都會做反應確認。

網友們看到，紛紛笑稱「嚇到的感覺超可愛」、「根本就是『欸』的表情」、「洗洗洗洗洗手」、「老虎『搞什麼』」、「連老虎都問號了」、「笑到我咳個不停」、「老虎『!?!?現在是怎樣』」、「老虎的反應好可愛」、「不行了…看幾次笑幾次」、「連老虎都發現到不對勁」。

日本 動物園 口罩

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