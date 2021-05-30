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台甜美音樂老師教學片 引百萬人觀看「爸爸準時在線」

聯合新聞網／綜合報導
台灣一名國小音樂老師將自己的教學影片PO在YouTube上，引來超過87萬人次觀看。（影片截圖）
台灣一名國小音樂老師將自己的教學影片PO在YouTube上，引來超過87萬人次觀看。（影片截圖）

台灣各級學校延長停課至6月14日，為了讓學生「停課不停學」多數老師都將課程改到線上教學。日前就有一名宜蘭羅東鎮公正國小的音樂老師，將自己的教學影片PO在YouTube上，引來超過百萬人次觀看，老師甜美的形象引起大批地方爸爸暴動直呼「還來得及幫小孩轉學嗎？」

該名音樂老師名叫「珍妮花」，在YouTube上自創頻道並把教學影片上傳，近日一部「羅東鎮公正國小五年級音樂課線上教學影片」在網路上爆紅，由於老師聲音溫柔、長相甜美，並有耐心的教學生唱歌，讓原本29人的班級，突然湧進超過70萬人次觀看。

從27分鐘的影片中可見，該名老師教學生唱「外婆的澎湖灣」和「秋蟬」兩首曲子，接著拿出笛子一步步帶學生練習指法，過程中也不斷提醒，即使在家中也要不斷學習，鼓勵學生要大聲唱出來，她在說明欄表示，「呼叫公正502-505的寶貝們，這是音樂課線上教學影片，防疫工作務必做好」。

影片一出，網友紛紛暴動留言，「老師好正」、「跪求老師IG」、「地方爸爸準時在線」、「很有耐性的老師」、「老師聲音很甜美」、「直接按下訂閱」、「有這麽正的老師真好，好羨慕」、「我直接拿出塵封30年的笛子出來練習」、「這樣網友都可以一起學習了」。

根據台灣媒體報導，事實上，該名老師是宜蘭縣羅東鎮公正國小五年級的音樂代課老師，一開始是使用線上系統教學，但因為考量到每位學生的網速不同，才決定改用YouTube拍攝教學影片，因為一支教學影片爆紅，她也感到很開心自己的音樂技能派上用場。

來源：珍妮花

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