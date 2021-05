凱特王妃招待米拉。美聯社

英國凱特 王妃27日特地穿著粉紅色洋裝招待來賓,只為了實踐諾言!凱特在2020年參與Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020書籍的決選,書中挑選了100張各行各業如何度過新冠疫情 的照片,其中有一張照片特別吸引凱特的注意,是一位父親隔著玻璃罩親吻接受化療、罹患血癌的女兒米拉。

凱特去年秋天透過視訊聯絡上這一家人,得知米拉最喜歡的顏色是粉紅色,於是打算她未來有機會親自見面時會穿上粉紅色衣服。凱特與威廉 日前造訪蘇格蘭,邀請5歲的米拉到行宮作客,特別穿上粉紅色洋裝,實現諾言。米拉當然也是穿粉紅色,只是深淺不同。