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燈塔迷勿錯過 威州6月燈塔節 海陸空賞美景

記者張筠╱綜合報導
多爾郡燈塔節將於6月和10月舉行，民眾可參觀當地平時不對外開放的11座燈塔。(多爾郡燈塔節官網)
多爾郡燈塔節將於6月和10月舉行，民眾可參觀當地平時不對外開放的11座燈塔。(多爾郡燈塔節官網)

威斯康辛州民眾6月即將迎來「燈塔之旅」，2021年多爾郡燈塔節(Door County Lighthouse Festivals)將在6月11至13日，以及10月1至3日舉行，邀請當地民眾和遊客了解多爾郡的11座燈塔的歷史，登高眺望海濱，坐船遊覽沿岸島嶼，訪客還有機會搭小飛機俯瞰多爾郡所在半島的自然風光，以海陸空三種形式遊覽；Sturgeon灣的新海事博物館也將首次開放，民眾可登上十層高的燈塔觀景。

今年是第28屆多爾郡燈塔節，每年吸引逾5000人來訪，民眾可在活動期間參觀平時不對外開放的燈塔，包括Chambers Island、Kewaunee Pierhead、Plum Island、Sherwood Point等燈塔，除了登高眺望外，訪客也可隨當地的志願者了解燈塔歷史，學習守望燈塔的工作，以及過去生活在此的家庭和他們的故事。

多爾郡燈塔節一共開放11座燈塔，包括最南部的三座燈塔，觀光內容豐富，民眾在三天內可體驗小火車、飛機、遊船等遊覽方式，也可自駕遊歷各島嶼，參觀不同半島上的燈塔。

Chambers Island燈塔自1868年當地著名地標，至今仍給過往的貨輪和船隻指明方向，不過當地遊客一年僅有兩次機會可走進該燈塔參觀；建於1899年的Sturgeon Bay Canal燈塔也是必訪燈塔之一，該區域較偏僻，就算有GPS導航，到此地也可能迷路，因此Sturgeon Bay Canal燈塔就顯得更加重要。

Sturgeon灣的多爾郡海事博物館(Door County Maritime Museum)新館也將首次開放，民眾可乘電梯登上十層高的燈塔觀景，還可欣賞八分鐘的燈塔短片，了解多爾郡民眾對水的情懷，以及水是如何塑造當地地貌、影響人民生活。

相對小眾的Sherwood Point燈塔是多爾郡唯一的一座紅磚燈塔，座落在35呎高的懸崖上，因此也格外顯眼，該燈塔從1980年代後就成為可供現役軍官和老兵租賃的住所。

其他著名燈塔還包括Cana Island、Baileys Harbor Range、Eagle Bluff等，每座燈塔都獨具特色，且因平時不對外開放而更具吸引力。

燈塔節詳情及購票可登錄https://bit.ly/3oKpnqu

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