全美最佳披薩 新州這店奪冠 疫情助社區小店打敗網紅

新州被評選新州為美國的披薩之都。(Razza Pizza臉書)

新澤西通常被嘲笑是「美食 荒漠」，缺乏具有代表性的美食文化。但美食雜誌Food & Wine最新文章評選新州 為美國的「披薩之都」(Best Pizza States in America) ，令新州人揚眉吐氣。

美食評論家蘭瑟爾(David Landsel)指，新澤西有全美最好的披薩餐廳，包括澤西市(Jersey City)的Razza，曾被紐約時報 稱為「紐約最好的披薩」，儘管該店位於新州；澤西市還擁有Bread & Salt，以經典的羅馬式披薩著稱。

新州還有多家全美歷史最悠久的披薩餐廳，包括1912年開張至今、位於羅賓斯維爾(Robbinsville)的Papa's、1947年開張的DeLorenzo's Tomato Pies；帕特森市(Paterson)的Patsy's、拉姆塞(Ramsey)的Kinchley's Tavern，以及海邊的披薩店Rosie's、Manco & Manco等，都有超過50年的歷史。

康州排在亞軍，紐約列第三。蘭瑟爾稱疫情讓社區披薩店重新贏得人們的關注，而非僅是「網紅披薩店」。榜單可見：www.foodandwine.com/travel/restaurants/best-pizza-every-state。