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疫情解放 荷包失血 理髮、機票都變貴了

記者張聲肇／綜合報導
「疫情解放」後，超市裡的食物皆漲。(路透)
「疫情解放」後，超市裡的食物皆漲。(路透)

每天180萬人接種新冠疫苗，確診數直降，大家正準備慶祝「疫情解放」，卻猛然發現，從理髮到機票，什麼都漲；在夏天來臨之際，民眾外出消費恐讓荷包失血。

4月美國的消費者物價比去年2月，也就是新冠病毒大舉入侵之前，漲了3.1%，28日最新發布的統計顯示，上個月的物價較去年同月增加3.6%，汽油和食物除外的一切也漲3.1%，這是1992年以來最大的年增率。

這還只是物價飛騰的開始，密西根大學調查消費者預期的年度通膨率，4月的時候是3.4%，到5月跳升為4.6%。整個夏天，漲幅還可能繼續攀升，因為原物料和勞力的供應都短缺，而需求偏偏又上升。

根據路透製作的5月29至31日「國殤日長假物價指數」表，把今年夏天第一個長周末消費者可能花錢的項目都列進去，主要是休閒相關的花費，扣除看醫生和房貸等，通膨將達4.3%。

為什麼這麼高？因為被「關」在家一整年了的美國人，將開始買想買的、花想花，結果發現，好像什麼都漲價；例如，大型耐久用品如洗衣機和床墊，比2020年2月「疫前」月，漲了7.5%。

飛機票雖然從3月到4月就漲了10%，比起「疫前」價格，仍低18%，可想而知，愈來愈多人放心度假的暑假，再見15年前的飛漲，大有可能。飯店旅館民宿住房費也是，這幾個月不斷上漲，仍比「疫前」便宜5%，需求升而服務人力供應短缺，當然也大有上升的可能。

租車業漲得更離譜，不論客車、卡車，租費已騰升45%。

非快餐的餐廳叫餐和飲料價格的升幅，大致符合整體物價漲幅，比2020年2月高出大約3%。

想在家裡烤肉招待親友？也別想省多少材料費，因為和去年3月比，做漢堡的絞肉漲7%，熱狗漲11%，蔬菜也漲2%，只有甜點糕餅類，不論新鮮或冷凍，稍跌1%。

電影院、主題公園和音樂會的入場券目前只漲2%，球賽等體育比賽入場券跌1%，理髮、美甲費漲6%，勞工統計局不追蹤紋身價，不過，預約人次上升，看來也是漲多跌少。

「疫情解放」後什麼都漲，國殤日租車漲得更離譜，租費已升45%。(美聯社)
「疫情解放」後什麼都漲，國殤日租車漲得更離譜，租費已升45%。(美聯社)

美國 電影院 租車

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