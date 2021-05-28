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加州疫苗樂透 洛杉磯加碼「湖人主場季票」

中央社／洛杉磯28日電
在加州打疫苗，還有機會抽重湖人隊主場季票。（美聯社）
在加州打疫苗，還有機會抽重湖人隊主場季票。（美聯社）

加州州政府27日宣布總獎金1億1650萬元的抽獎活動，已施打疫苗的居民都有資格參與，洛杉磯加碼職業運動籃球湖人隊和冰球、足球的主場季票。

這項名為「打疫苗就贏」（Vax for the Win）的樂透抽獎，最大特獎是150萬元10名，頭獎5萬元30名，200萬名普獎可獲得50元現金或禮券。

為了擴大施打疫苗的範圍，抽獎活動參與資格簡單，一是住在加州，二是年滿12歲，三至少施打一劑疫苗。

加州政府這項獎勵計畫，最終目標群體免疫（herd immunity），近期目標6月15日全面重啟經濟。人口約4000萬的加州，統計到5月26日，至少打完1劑疫苗有2210萬人（56%），完整疫苗接種為1666萬人（42%）。

除了加州總獎金1億1650萬美元的大型抽獎活動，洛杉磯多支職業運動球隊，包括現正為季後賽打拚的美國職籃NBA洛杉磯湖人隊，也以主場季票作為獎品鼓勵大眾施打疫苗。

洛杉磯郡衛生官員上周宣布，只要年滿18歲並在週末施打第一劑疫苗，就有機會得到兩張湖人主場季票，等同是一張免費通行證，下個球季史泰博中心（Staples Center）主場的球賽「看到飽」。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）昨天宣布，職業冰球洛杉磯國王（L.A. Kings）、職業足球洛杉磯銀河隊（L.A. Galaxy）同樣提供主場季票給6月3日之前施打一劑疫苗的居民抽獎。

賈西迪說，這是對加州疫苗樂透的加碼，因為「疫苗是我們打敗疫情的門票，我們希望給予每一個參與戰勝疫情的洛杉磯人一點獎勵」。

疫苗 洛杉磯 加州

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