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挪威海中神秘白球 內部竟藏「數十萬隻花枝小寶寶」

聯合新聞網 / 綜合報導
挪威海域長年有人目擊到神秘白色球體，近日專家證實該球體其實是「花枝的卵囊」，裡頭有數十萬隻幼體花枝。圖擷取自GetNavi web
挪威海域長年有人目擊到神秘白色球體，近日專家證實該球體其實是「花枝的卵囊」，裡頭有數十萬隻幼體花枝。圖擷取自GetNavi web

挪威海域長年來，有不少人在海中發現一個白色的神秘圓球體。近來在專家研究下，終於證實這個神秘物體，其實蘊含著數十萬隻的花枝小寶寶。

根據日本媒體「GetNavi web」報導，挪威自從1985年開始，就陸續有人通報，在海中水深60到70公尺的區域，有著一個直徑約長一公尺的神秘白色團塊。這項消息引起了挪威、愛爾蘭、美國三國研究者的興趣，開始與當地民眾合作，對這個白色圓球展開調查。

經過標本取樣、DNA分析的結果，研究團隊在近日證實，這個神秘的白色團塊，其實就是花枝的「卵囊」。由於花枝幼體在海中生存不易，因此花枝會製造寒天質地的袋狀卵囊，去保護這些幼小的花枝。

調查員在其中90個卵囊中，至少確認有4個裡頭住有花枝的幼體。估計在一顆卵囊之中，就至少住著幾十萬個花枝幼體，而且即使在同一顆球內，彼此的生長狀況不盡相同。有的才剛生下來不久，也有的已經長出了器官。

網友們則紛紛表示「這東西居然能在海中漂，太不可思議了」、「即使調查結果出來了還是不太懂啊」、「都是幼體跟卵，那很營養吧，不會被一口吃掉嗎」、「這真相好意外」、「產卵的地方是在深海處嗎」、「勾起我的求知慾了」、「防止掠食嗎？好聰明的策略喔」。

影片來源：YouTube/Eduardo Losada

美國 日本 DNA

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