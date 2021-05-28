很可怕…女子違規靠近拍照 引來母灰熊朝她衝刺

美國黃石國家公園10日發生一名女子違規靠近一頭母灰熊拍照，直到灰熊朝她衝去後才掉頭走離。影片在社群媒體流傳，引起公園巡警注意，於近日上社群媒體發布通告，籲請民眾提供線索。畫面翻攝：IG/yellowstonenps

今日美國 報27日報導，美國黃石國家公園日前發生一名女子違規靠近一頭母灰熊拍照，直到母灰熊朝她衝去後才掉頭走離。影片在社群媒體 流傳，引起公園巡警注意，並宣布啟動調查。

根據報導，黃石國家公園規定，遊客必須一直跟熊保持至少約91公尺的距離。但遊客阿丁頓（Darcie Addington）10日從自己車內拍攝的影片顯示，雖然有些人警告她靠得太近了，該名女子仍朝著一頭母熊與兩頭幼熊走過去。

就在女子停住腳步，用智慧手機 拍照時，注意到動靜的母灰熊就朝著她衝過來，但牠的本意似乎只是想嚇嚇人，因此很快就停住腳步與掉頭，女子則是冷靜地轉過身，把手機放回衣服的口袋後走開。阿丁頓則告訴記者，「這很可怕啊！」

黃石國家公園的公園巡警日前貼出此次事件的照片，同時詳述該名女子的特徵，籲請民眾向調查部門提供線索。報導另指黃石國家公園每年平均發生一起熊攻擊人的事件，最可怕的攻擊發生在2011年與2015年，造成3人死亡。管理處也頒布指南，規定遊客絕不可餵食熊，要跟熊或狼保持91公尺的距離。一旦見到熊靠近汽車，就要趕緊開走，同時推薦使用單筒望遠鏡，從遠距離觀察動物。