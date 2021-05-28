我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

很可怕…女子違規靠近拍照 引來母灰熊朝她衝刺

編譯周辰陽／即時報導
美國黃石國家公園10日發生一名女子違規靠近一頭母灰熊拍照，直到灰熊朝她衝去後才掉頭走離。影片在社群媒體流傳，引起公園巡警注意，於近日上社群媒體發布通告，籲請民眾提供線索。畫面翻攝：IG/yellowstonenps
美國黃石國家公園10日發生一名女子違規靠近一頭母灰熊拍照，直到灰熊朝她衝去後才掉頭走離。影片在社群媒體流傳，引起公園巡警注意，於近日上社群媒體發布通告，籲請民眾提供線索。畫面翻攝：IG/yellowstonenps

今日美國報27日報導，美國黃石國家公園日前發生一名女子違規靠近一頭母灰熊拍照，直到母灰熊朝她衝去後才掉頭走離。影片在社群媒體流傳，引起公園巡警注意，並宣布啟動調查。

根據報導，黃石國家公園規定，遊客必須一直跟熊保持至少約91公尺的距離。但遊客阿丁頓（Darcie Addington）10日從自己車內拍攝的影片顯示，雖然有些人警告她靠得太近了，該名女子仍朝著一頭母熊與兩頭幼熊走過去。

就在女子停住腳步，用智慧手機拍照時，注意到動靜的母灰熊就朝著她衝過來，但牠的本意似乎只是想嚇嚇人，因此很快就停住腳步與掉頭，女子則是冷靜地轉過身，把手機放回衣服的口袋後走開。阿丁頓則告訴記者，「這很可怕啊！」

黃石國家公園的公園巡警日前貼出此次事件的照片，同時詳述該名女子的特徵，籲請民眾向調查部門提供線索。報導另指黃石國家公園每年平均發生一起熊攻擊人的事件，最可怕的攻擊發生在2011年與2015年，造成3人死亡。管理處也頒布指南，規定遊客絕不可餵食熊，要跟熊或狼保持91公尺的距離。一旦見到熊靠近汽車，就要趕緊開走，同時推薦使用單筒望遠鏡，從遠距離觀察動物。

美國 手機 社群媒體

上一則

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

延伸閱讀

西維吉尼亞州推「移居樂透」 引人遷入

西維吉尼亞州推「移居樂透」 引人遷入
NBA／季後賽首秀…布魯克斯飆31分 寫灰熊紀錄

NBA／季後賽首秀…布魯克斯飆31分 寫灰熊紀錄
加州兩名前公路巡警被控收賄 華裔前巡警女友爆料當局

加州兩名前公路巡警被控收賄 華裔前巡警女友爆料當局
NBA／主力全不到30歲…灰熊青年軍 直追昔日雷霆4少

NBA／主力全不到30歲…灰熊青年軍 直追昔日雷霆4少

熱門新聞

美國零售商正想法設法促銷乾洗手液，以騰出空間給更賺錢的商品。(路透)

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

2021-05-21 22:42
勞力士近日在官方instagram帳號發表探險家二號Explorer II腕表的改版細節，解謎也引起網友熱議。（取材自Instagram、合成圖）

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

2021-05-22 02:46
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
人生在世，有時需要靠小聰明來度過。日本網站就以星座與血型，分析出善於使用小聰明的組合。(ingimage)

星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛

2021-05-22 01:11
八卦雜誌用封面報導查理王子將使出狠辣手段，擊垮媳婦梅根。(路透)

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

2021-05-24 00:19
超級血月將於26日登場，NASA曝最佳觀賞地點。（美聯社）

「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點

2021-05-25 18:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜