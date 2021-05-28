健身不出門 4招教你輕鬆練全身

（胸）電梯伏地挺身步驟一：雙膝跪地、由手肘撐轉換手掌撐的循環過程，解決了許多人一開始肌力不足的問題。記者沈昱嘉╱攝影

台灣 新冠肺炎疫情 肆虐，每天待在家裡、對於喜愛運動的朋友簡直是一大折磨，另外不少民眾每天點外賣在家吃喝、直呼又長了不少肉，也算是疫情之下的受災戶。專業健身教練小胖老師表示，只要將家中清出一塊瑜珈墊的空間、利用20分鐘左右的時間，針對胸、背、腿以及心肺的4項分解訓練，來一個循環大組週期，輕鬆利用家中的地板剷肉，讓大家度過疫情之後還能變瘦變美。開出的菜單包括「電梯伏地挺身」、「天使 飛翔」、「後踩弓箭步」以及「登山者」。

第一項練習是針對肩部、手臂與胸部的「電梯伏地挺身」

伏地挺身對很多人來說擁有一定程度的訓練難度，採用跪姿這個動作就從一定程度上解決了俯臥帶來的重量，「電梯伏地挺身」可以鍛鍊到胸部、肩部、手臂等肌肉群。

第二項是上班族最少練到背部肌群的「天使飛翔」

透過伸展、訓練到背部肌群，就能將鬆弛的背部贅肉拉出線條，整個人看起來也會小一號。

第三項是股四頭肌和臀肌都會很有感的「後踩弓箭步」

女生可以輕鬆練出大腿縫、蜜桃臀，還能改善假跨寬。最後是著重在心肺、核心肌群的「登山者」，練習之後腹部感覺會變得更緊實。

小胖老師分析，如果一開始的肌力還無法負荷，可以一項4次、5次開始操作，按照自己的體能狀態逐步增加組數。