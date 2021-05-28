農曆4月17日 今天是甄嬛生日 新華網也來道賀

孫儷等主演的宮鬥劇「甄嬛傳」當年暴紅。(取材自豆瓣電影)

中國 宮鬥劇「後宮甄嬛傳」播出至今滿十年，不少電視台到目前為止仍在重播，讓粉絲看也看不膩。由孫儷 飾演的「甄嬛」劇終稱霸六宮，但卻得不到真愛，而劇中設定她的生日農曆4月17日，適逢今年5月28日，微博 「#今天是甄嬛生日#」登上熱搜，就連官媒新華網也來祝賀。

綜合媒體報導，甄嬛的生日在劇中被設定在農曆四月十七，而她剛好與四爺和十七爺果郡王有段錯綜複雜的感情。而今年也是她的314歲生日。

網友也起底，1722年12月雍正即位，劇中甄嬛推斷是西元1706或1707年陰曆4月17日生，按西曆轉換，娘娘原來是金牛座，在劇中表現出固執、倔強，一旦愛上一個人就不會輕易回頭，而且很誠實等種種金牛性格。

中國宮鬥劇「後宮甄嬛傳」，儘管已經播畢多年，仍為戲迷津津樂道，就是因為裡頭藏著不少細節讓人嘖嘖稱奇。而甄嬛的生日農曆四月十七，就是編劇替她埋下愛情悲劇的一個伏筆。

「後宮甄嬛傳」裡，甄嬛(左起)、與「四爺」皇帝與「十七爺」果郡王有段複雜三角關係。（圖：緯來提供）

雍正皇上曾是甄嬛口中的「四郎」，賜給甄嬛的一幅「花好月圓人長久」的字，對照的就是4月，而雍正帝為康熙帝的第四子，同樣也印證了這點。

果郡王允禮排行十七，而且「十七」月夜是兩人在桐花台訣別的日子，甄嬛就說了句：「今晚是十七，月亮都不圓了」。甄嬛生日的17日，可以說是整齣戲貫穿了她在宮中渴求不到的愛情，與其說是月不圓，確切地說是過了17日當晚，就算是月圓了，人也難團圓。

另外，雍正在位13年，甄嬛17歲入宮，到30歲時總共經歷了13年的爭鬥，17(出生的日期)減掉4(出生的月份)，正好等於13，也就是代表著她宮中鬥了13年；每個細節都讓人不得不佩服編劇，也難怪不少劇迷皆連好幾刷。