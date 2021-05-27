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不躲了 逃犯自掏腰包「雇直升機」直飛警局投案

編譯周辰陽／即時報導
紐西蘭男子布萊恩被控多項罪名，在一個鄉間小鎮躲上5周，最後找來一架直升機，主動飛到警察局投案。他表示，自己在鄉間度過「很棒」的時光，但準備離開「荒無之地」。(取材自臉書)
紐西蘭男子布萊恩被控多項罪名，在一個鄉間小鎮躲上5周，最後找來一架直升機，主動飛到警察局投案。他表示，自己在鄉間度過「很棒」的時光，但準備離開「荒無之地」。(取材自臉書)

紐西蘭一名男子被控攻擊罪等多項罪名，在北奧塔哥（North Otago）的一個小鎮躲上5周後，竟找來一架直升機，主動飛到警察局投案。他表示，自己在鄉間度過「很棒」的時光，但準備離開「荒無之地」。

BBC與《奧塔哥日報》（Otago Daily Times）報導，這位逃犯名叫布萊恩（James Bryant），被控持有武器、蓄意傷害致傷、3項有害數位通訊罪及未能出庭應訊。警方曾警告民眾，布萊恩是危險人物，應該避免接近。

布萊恩告訴《奧塔哥日報》，自己在懷納亞卡魯瓦（Waianakarua）期間做了「許多瑜珈」，但他擔心被貼上公共危險的標籤，最終決定投案，並聯繫在紐國有著「監獄律師」（Prison lawyer）美名、目前正在假釋的受刑者維權人泰勒（Arthur Taylor），請他安排和平逮捕（Peaceful arrest）。

報導指出，布萊恩曾協助泰勒架設網站，因此兩人早就相互認識。在布萊恩投案途中，泰勒還帶他去享用香檳與牡蠣大餐，直稱「這是他幾周以來第一頓像樣的飯」，還指布萊恩自掏腰包付直升機的錢，因為「他想盛大出場」。

據悉，布萊恩已在紐國當地時間27日下午被捕，沒有發生任何事端。

警察 監獄

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