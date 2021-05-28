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和父母吵架洩憤 少年挖洞竟挖成「地底豪華VIP室」

編譯中心 / 綜合報導
一位西班牙少年因為和父母吵架，於是在自家庭院開始挖洞，結果居然挖出一個個人空間。（影片截圖）
一位西班牙少年因為和父母吵架，於是在自家庭院開始挖洞，結果居然挖出一個個人空間。（影片截圖）

人在青少年時期，常會因為一時性急，而留下驚人之舉，有時未必是一件壞事。最近就有媒體報導，一位西班牙少年當初就因為當初一時衝動，結果竟然完成一件許多網友令人讚嘆的事。

根據日本媒體「COURRiER Japon」報導，一位西班牙少年Andres Canto在2015年時，因為服裝的問題跟父母大吵一架。當時才14歲的Andres氣不過，就自己拿著一把鐵揪，在自家空地開始挖洞。後來開始養成習慣，之後每天從學校回來，都會再多挖一點東西，也有朋友幫忙他一起挖。

Andres回憶事發當下「也說不清楚自己到底在想什麼」，不過這個偶然開挖的洞穴，在日經月累下越挖越大，足足多達三公尺深。而內部也經過設計，不只有水泥牆防止崩塌，還有完整的臥室、空調、wifi等設備，儼然已經成為了一個新的住處。

網友們看到紛紛表示「好舒壓喔」、「這完成度也太高」、「想住住看」、「我也想要一個」、「青春期就是會幹些蠢事，但事後會覺得對人生很有幫助」、「把負面情緒轉化成建設能量真是不錯」、「想起小時候的秘密基地了」、「以前也曾經在家裡附近的山中挖洞，回想起來真是最快樂的時光」、「不知道下雨要怎麼辦」。

來源：Zenger

日本

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