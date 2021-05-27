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「點這裡獲山頂」？登山看板破英文 被笑瞬間移動嗎

編譯中心 / 綜合報導
一位日本網友看到有個登山標示，把「山頂往這方向」誤翻為「點擊此處獲得山頂」。(取材自推特)
一位日本網友看到有個登山標示，把「山頂往這方向」誤翻為「點擊此處獲得山頂」。(取材自推特)

現代網路方便，有時語言不通，上網查詢一下就知道答案。不過即使線上有許多翻譯軟體，有時還是有翻錯的時候。最近日本網友就分享一張翻錯的告示牌，引起許多人的回應。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友AntiXeelee日前分享一張照片，照片背景明顯在一座山區，圖中有個告示牌，日文寫著「山頂往這方向」。然而英文翻譯的部分，卻寫成了「Click here for the summit」，意思為「點擊此處獲得山頂」。

AntiXeelee表示，當下他就覺得可能是機械翻譯錯誤，於是親自嘗試在GOOGLE翻譯中輸入「山頂はこちら（日文「山頂往這方向」）」，結果真的出現了同樣的英文，顯然是山區的工作人員沒有注意，就直接將錯誤的翻譯做使用了。

其他網友看到了，紛紛表笑稱「我也想要點一下就能到山頂」、「感覺摸了會瞬間移動」、「根本是傳送門吧」、、「隱藏道路喔」、「是不是用指甲抓一下就行了」、「可能是網路上太多吧『點擊此處』省略變成『此處』，結果讓GOOGLE誤判了」。

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