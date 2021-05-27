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州長來電「妳中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

記者胡玉立／綜合報導
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

全美第一位，也是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」(Vax-a-Million)樂透獎得主，現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基(Abbigail Bugenske)27日描述自己接到州長狄懷恩(Mike DeWine)打電話來報喜的狂喜心情表示，「像一陣旋風掃過。我到現在都還未沉澱下來，覺得這是發生在別人身上的事，不敢相信」。

事實上，當狄懷恩26日打電話給布根斯基告知好消息時，她正開車前往克利夫蘭郊區的父母家，她一到爸媽家就大聲尖叫，家人還以為她哭了。

布根斯基在辛辛那提郊區奇異航空(GE Aviation)公司當機械工程師，在克利夫蘭附近的沙克高地(Shaker Heights)長大，去年剛自密西根州立大學畢業；她在記者會中說，會繼續工作，打算把部分獎金捐給慈善機構、買輛汽車，大部分拿去投資。

與此同時，位於俄州戴頓(Dayton)地區附近恩格爾伍德市(Englewood)的八年級男生科斯特洛(Joseph Costello)，則是打疫苗中到全額大學獎學金的第一人。

科斯特洛在線上記者會上表示，他「非常興奮」；儘管八年級的他距離上大學還要好幾年，但他表示已有中意的大學。

科斯特洛的媽媽科琳·科斯特洛(Colleen Costello)則說，她26日下班接到州長來電，還以為是語音留言，後來才明白是州長狄懷恩本人；她說：「我很感激附近正好有張長椅，因為我很需要坐下來。」

當局統計，逾270萬名成人接種疫苗並登錄「打疫苗抽百萬」樂透，另有至少10萬4000名12歲到17歲青少年報名抽全額大學獎學金，含學費、住宿費和書籍費等；接下來四周，每周三都會宣布一位新的百萬奬金得主和一位大學全額獎學金得主。

美聯社分析，在俄州宣布「打疫苗抽百萬」樂透活動後的一周內，俄州16歲以上接種新冠疫苗第一劑的人數增加了33％。

俄州作法引起不少州起而效法，包括科羅拉多、馬里蘭、紐約和俄勒岡州，都有類似打疫苗中大獎活動。美國有逾1億6500萬人接種疫苗，約占總人口50％；逾1億3100萬人完成疫苗接種，約占總人口40％。

俄州恩格爾伍德市八年級學生約瑟夫．科斯特洛(中，與父母合照)，是打疫苗中到全額大...
俄州恩格爾伍德市八年級學生約瑟夫．科斯特洛(中，與父母合照)，是打疫苗中到全額大學獎學金的第一人。(美聯社)

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