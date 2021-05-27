我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

CNN：期中選舉參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

名畫宣導防疫…聖母祈禱戴手套、耶穌享用一人晚餐

世界新聞網
達文西名畫《最後的晚餐》裡，耶穌獨自享用一人晚餐。取自LOOMA臉書
達文西名畫《最後的晚餐》裡，耶穌獨自享用一人晚餐。取自LOOMA臉書

儘管疫苗接種讓各國疫情逐漸趨緩，但全球防疫、抗疫仍不能鬆懈，烏克蘭一家廣告公司LOOMA便承接了該國政府委託案，加強宣導防疫觀念；設計人員從經典名畫中汲取靈感，製作成「隔離的藝術」(Art of Quarantine)系列創意圖像。

喬凡尼．巴蒂斯塔．薩爾維的《聖母祈禱》，畫中聖母的雙手戴上了塑膠手套。取自LOO...
喬凡尼．巴蒂斯塔．薩爾維的《聖母祈禱》，畫中聖母的雙手戴上了塑膠手套。取自LOOMA臉書

在達文西(Leonardo da Vinci)的名畫《最後的晚餐》裡，不見門徒圍繞，只有耶穌獨自享用一人晚餐，提醒民眾待在家裡勿群聚、保持社交距離；超現實畫家馬格利特(Rene Magritte)的畫中人物，青蘋果被口罩取代，幾乎遮住了整張臉；義大利畫家喬凡尼．巴蒂斯塔．薩爾維(Giovanni Battista Salvi)的《聖母祈禱》，聖母的雙手戴上了塑膠手套。

馬格利特的畫中人物，口罩幾乎遮住了整張臉。取自LOOMA臉書
馬格利特的畫中人物，口罩幾乎遮住了整張臉。取自LOOMA臉書

疫情期間公衛專家勸導民眾要勤洗手、常用酒精來消毒，於是義大利文藝復興三傑之一拉斐爾(Raphael)的《穿紅衣的年輕男子》，畫中男子胸前多了一座洗手台，標誌著Wash Your Hands；而梵蒂岡西斯汀教堂穹頂壁畫、米開朗基羅的《創造亞當》，畫中上帝傳給亞當的生命之火，被改為一瓶酒精消毒液。

拉斐爾的《穿紅衣的年輕男子》被用來宣導勤洗手。取自LOOMA臉書
拉斐爾的《穿紅衣的年輕男子》被用來宣導勤洗手。取自LOOMA臉書
米開朗基羅的《創造亞當》，畫中上帝傳給亞當一瓶酒精消毒液。取自LOOMA臉書
米開朗基羅的《創造亞當》，畫中上帝傳給亞當一瓶酒精消毒液。取自LOOMA臉書

多數人隔離在家、減少人與人接觸之際，最紅火、忙碌的行業，莫過於外送員了。拿破崙御用畫家雅克-路易．大衛(Jacques-Louis David)的畫中，騎馬翻越阿爾卑斯山、叱吒風雲的法國皇帝，化身為外賣小哥，臉上戴著口罩、背上多了餐食外送袋。

雅克-路易．大衛的《拿破崙翻越阿爾卑斯山》，叱吒風雲的法國皇帝化身外賣小哥。取自...
雅克-路易．大衛的《拿破崙翻越阿爾卑斯山》，叱吒風雲的法國皇帝化身外賣小哥。取自LOOMA臉書

而烏克蘭政府鼓勵民眾採買足夠存糧、減少出門購物的宣傳任務，便交給達文西的《抱銀貂的女子》了。原畫中女子手上抱著的銀貂，換成了一袋袋米、榖物和義大利麵，讓人會心一笑之餘，也希望烏克蘭民眾不要像其他國家百姓一樣掀起囤積搶購潮。

達文西《抱銀貂的女子》抱著滿滿糧食，勸導民眾儲備足夠食物。取自LOOMA臉書
達文西《抱銀貂的女子》抱著滿滿糧食，勸導民眾儲備足夠食物。取自LOOMA臉書

義大利 烏克蘭 疫情

上一則

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

延伸閱讀

向太空人學防疫 林琪兒：顧好自己才能貢獻群體

向太空人學防疫 林琪兒：顧好自己才能貢獻群體
專家警示：中南部防疫若失守 全台悲觀

專家警示：中南部防疫若失守 全台悲觀
雙北防疫苦戰 新冠病患滿載、無法再收…台大醫院呼救

雙北防疫苦戰 新冠病患滿載、無法再收…台大醫院呼救
5月是天主教聖母月 南加華人首次推出「中華聖母」像

5月是天主教聖母月 南加華人首次推出「中華聖母」像

熱門新聞

美國零售商正想法設法促銷乾洗手液，以騰出空間給更賺錢的商品。(路透)

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

2021-05-21 22:42
勞力士近日在官方instagram帳號發表探險家二號Explorer II腕表的改版細節，解謎也引起網友熱議。（取材自Instagram、合成圖）

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

2021-05-22 02:46
人生在世，有時需要靠小聰明來度過。日本網站就以星座與血型，分析出善於使用小聰明的組合。(ingimage)

星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛

2021-05-22 01:11
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
八卦雜誌用封面報導查理王子將使出狠辣手段，擊垮媳婦梅根。(路透)

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

2021-05-24 00:19
超級血月將於26日登場，NASA曝最佳觀賞地點。（美聯社）

「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點

2021-05-25 18:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…
加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡

加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡