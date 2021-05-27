名畫宣導防疫…聖母祈禱戴手套、耶穌享用一人晚餐

達文西名畫《最後的晚餐》裡，耶穌獨自享用一人晚餐。取自LOOMA臉書

儘管疫苗接種讓各國疫情 逐漸趨緩，但全球防疫、抗疫仍不能鬆懈，烏克蘭 一家廣告公司LOOMA便承接了該國政府委託案，加強宣導防疫觀念；設計人員從經典名畫中汲取靈感，製作成「隔離的藝術」(Art of Quarantine)系列創意圖像。

喬凡尼．巴蒂斯塔．薩爾維的《聖母祈禱》，畫中聖母的雙手戴上了塑膠手套。取自LOOMA臉書

在達文西(Leonardo da Vinci)的名畫《最後的晚餐》裡，不見門徒圍繞，只有耶穌獨自享用一人晚餐，提醒民眾待在家裡勿群聚、保持社交距離；超現實畫家馬格利特(Rene Magritte)的畫中人物，青蘋果被口罩取代，幾乎遮住了整張臉；義大利 畫家喬凡尼．巴蒂斯塔．薩爾維(Giovanni Battista Salvi)的《聖母祈禱》，聖母的雙手戴上了塑膠手套。

馬格利特的畫中人物，口罩幾乎遮住了整張臉。取自LOOMA臉書

疫情期間公衛專家勸導民眾要勤洗手、常用酒精來消毒，於是義大利文藝復興三傑之一拉斐爾(Raphael)的《穿紅衣的年輕男子》，畫中男子胸前多了一座洗手台，標誌著Wash Your Hands；而梵蒂岡西斯汀教堂穹頂壁畫、米開朗基羅的《創造亞當》，畫中上帝傳給亞當的生命之火，被改為一瓶酒精消毒液。

拉斐爾的《穿紅衣的年輕男子》被用來宣導勤洗手。取自LOOMA臉書 米開朗基羅的《創造亞當》，畫中上帝傳給亞當一瓶酒精消毒液。取自LOOMA臉書

多數人隔離在家、減少人與人接觸之際，最紅火、忙碌的行業，莫過於外送員了。拿破崙御用畫家雅克-路易．大衛(Jacques-Louis David)的畫中，騎馬翻越阿爾卑斯山、叱吒風雲的法國皇帝，化身為外賣小哥，臉上戴著口罩、背上多了餐食外送袋。

雅克-路易．大衛的《拿破崙翻越阿爾卑斯山》，叱吒風雲的法國皇帝化身外賣小哥。取自LOOMA臉書

而烏克蘭政府鼓勵民眾採買足夠存糧、減少出門購物的宣傳任務，便交給達文西的《抱銀貂的女子》了。原畫中女子手上抱著的銀貂，換成了一袋袋米、榖物和義大利麵，讓人會心一笑之餘，也希望烏克蘭民眾不要像其他國家百姓一樣掀起囤積搶購潮。