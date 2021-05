犯罪集團虧大了 市值1.1億毒品沖上岸 警方輕鬆沒收

英國 薩塞克斯24日突然冒出兩堆被沖上岸的托運包裹,經查發現竟是將近一噸的古柯鹼,市價高達約8000萬英鎊(1億1327萬美元)。有小報指出,這是英國史上最大的毒品 繳獲事件之一。

每日郵報與太陽報報導,大批毒品被包在一個個防水袋內,外面再綁上救生背心,以確保它們能漂浮在海面上。路人分別在黑斯汀斯(Hastings)與紐黑文(Newhaven)附近的鵝卵石海灘發現這批「貨物」,當地警方獲報趕來回收。

這批毒品現已轉移到一個祕密安全地點,由重裝警力負責看守。據指毒品總重約960公斤,樣本經檢測 呈現古柯鹼陽性反應,若是分銷到英國街頭,估計市價約8000萬英鎊,有關單位接下來將進行全面的鑑識調查。

報紙另指這批「貨物」還有一包金額不明的現金,按照消息人士說法,不管是誰理應前來收取毒品,這筆錢據信本來就是付給他們的費用,「他們可是失去一大筆工錢」。

英國國家打擊犯罪調查局(NCA)已經接手此案,認為兩堆毒品互有關聯。分部指揮官葛瑞斯(Martin Grace)向媒體表示,這一批大量的A級毒品據信來自南美,但他們尚未確定毒品如何被沖上岸與本來可能的最終去向,「顯然,丟掉這種規模的貨物,代表涉案的犯罪網路受到重大打擊」。

Walkers stumble across a tonne of cocaine worth £80m on Sussex beach https://t.co/xRvs1vDL79