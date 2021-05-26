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俄森林挖出212萬鑽石珠寶 竟是2018世足賽時的贓物

編譯中心 / 綜合報導
裝在夾鍊袋內的失竊珠寶。(影片截圖)
裝在夾鍊袋內的失竊珠寶。(影片截圖)

2018年的世界杯足球賽火熱開打，不少人在賽事舉行期間大量進入主辦國俄羅斯，有宵小便趁此機會偷竊，一名珠寶商在賽事期間遺失一只裝有大量珠寶的行李箱，其珠寶近日在俄羅斯的森林裡被尋獲。

根據英國「每日郵報」報導，俄羅斯韃靼斯坦共和國官方表示，位於俄羅斯的喀山(Kazan)，在2018年的世足賽曾是舉行賽事的地點之一。近日在此地發現價值150萬英鎊（約212萬美元）的鑽石珠寶，一名哥倫比亞籍的男子瓦勒羅（Valero）趁比賽期間俄國政府取消簽證要求輕鬆入境，期間鎖定珠寶店員工的手提行李箱，在該批珠寶準備送往喀山博覽會展出時，被瓦勒羅與另一名同夥偷竊成功取走。

隨後，瓦勒羅出現在阿根廷，俄國警方今年終於成功引渡瓦勒羅，在他在警方的陪同下，返回俄國喀山西南方的森林時，將當年埋在此地的珠寶全數挖出。根據警方釋出的破獲贓物影片顯示，所有珠寶鑽石被緊緊裹在嚴密的大型塑膠袋內，有些還各別以夾鍊袋密封，在混著泥濘的袋內，裝有各式鑽石、戒指、項鍊和珠寶，總計值150萬英鎊。

俄國警方正在追查另一名在逃共犯，據悉是名瓜地馬拉籍的男子拉米雷斯（Andres Ramirez），珠寶也會盡快物歸原主。

來源：ТНВ

2018年的世界杯足球賽火熱開打，小偷也跟著上工。(中新社)
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