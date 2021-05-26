貓卡在電線杆…全街100戶斷電5分鐘「即刻救援」

英國全街100戶斷電5分鐘展開救貓行動。(示意圖／ingimage)

英國 英格蘭西南部的格洛斯特郡（Gloucestershire）一隻貓葛萊芬多（Gryffyndor）被困在10公尺高的電線杆上長達8-10小時。所幸23日當地電力工程師和消防員出動救援，將整條街的電源關閉5分鐘救出葛萊芬多。

英國廣播公司BBC報導，葛萊芬多的飼主法拉賀蒂（Verity Edwards-Flaherty）22日傍晚發現葛萊芬多的貓食完全沒減少，晚間8時半法拉賀蒂10歲的兒子康納（Connor）看到葛萊芬多卡在電線杆上於是報警。消防隊員大約2小時後趕來現場，最後成功救葛萊芬多脫困。

法拉賀蒂表示：「直接帶葛萊芬多下來太危險了，所以不得不關掉街上的電源。似乎沒人介意，人們很友善，我們非常非常感謝。」法拉賀蒂說從現在開始葛萊芬多絕對會是隻「家貓」。

電力公司發言人提到當天關閉約100戶家庭的電源以完成救援工作。消防局則證實隊員22日晚間10時半開始救援任務，23日凌晨00:18離開。