哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利 、梅根 脫離英國王室已近一年，兩人生下愛子亞契後，不少粉絲將其配對，發現媽媽梅根的基因極強，亞契看起來很像媽媽，另外梅根曾在今年西洋情人節宣布二胎喜訊，就像黛安娜王妃37年前，也是在西洋情人節懷第二胎，象徵致敬黛妃。

說到這，哈利王子最近在Apple TV+節目「你看不見的我」(The Me You Can't See)中再度提到媽媽，他說除了爸爸、媽媽之外，亞契第一個學會的單字就是「祖母Grandma」，「這是件很甜蜜的事，但同時間，我也非常難過，我希望她也能跟我們一起」。哈利也提到，他很希望愛妻梅根可以看到媽媽黛安娜，只可惜母親已經離世。

黛安娜（中）生前最愛威廉（左）、哈利兩個兒子。(路透資料照片)

哈利王子與好友歐普拉 的節目「你看不見的我」最近當紅，他更在節目中頻頻爆料說自己的事。哈利王子今年3月接受歐普拉專訪時透露，他在美國可以跟兒子亞契（Archie）一起騎腳踏車，並強調這是他兒時從未有過的體驗。不過，英國媒體「太陽報」近日挖出舊照，發現哈利小時候曾多次與父親查理王儲（Prince Charles）騎車出遊，包括1990年，當時6歲的哈利坐在父親的腳踏車後座，在桑德令罕的王室私人莊園共度親子時光。 哈利王子（上圖左、下圖右2）小時候與父親查理王儲（上圖中、下圖右）騎腳踏車的舊照被翻出。（影片截圖）