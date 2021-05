哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利 、梅根 脫離英國王室已近一年,兩人生下愛子亞契後,不少粉絲將其配對,發現媽媽梅根的基因極強,亞契看起來很像媽媽,另外梅根曾在今年西洋情人節宣布二胎喜訊,就像黛安娜王妃37年前,也是在西洋情人節懷第二胎,象徵致敬黛妃。

說到這,哈利王子最近在Apple TV+節目「你看不見的我」(The Me You Can't See)中再度提到媽媽,他說除了爸爸、媽媽之外,亞契第一個學會的單字就是「祖母Grandma」,「這是件很甜蜜的事,但同時間,我也非常難過,我希望她也能跟我們一起」。哈利也提到,他很希望愛妻梅根可以看到媽媽黛安娜,只可惜母親已經離世。

黛安娜(中)生前最愛威廉(左)、哈利兩個兒子。(路透資料照片)

哈利王子與好友歐普拉 的節目「你看不見的我」最近當紅,他更在節目中頻頻爆料說自己的事。哈利王子今年3月接受歐普拉專訪時透露,他在美國可以跟兒子亞契(Archie)一起騎腳踏車,並強調這是他兒時從未有過的體驗。不過,英國媒體「太陽報」近日挖出舊照,發現哈利小時候曾多次與父親查理王儲(Prince Charles)騎車出遊,包括1990年,當時6歲的哈利坐在父親的腳踏車後座,在桑德令罕的王室私人莊園共度親子時光。 哈利王子(上圖左、下圖右2)小時候與父親查理王儲(上圖中、下圖右)騎腳踏車的舊照被翻出。(影片截圖)