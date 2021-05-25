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娶走新垣結衣首露面 星野源曝光「求婚台詞」

記者陳建嘉／綜合報導
新垣結衣(左)宣告閃婚星野源。(取材自推特)
新垣結衣(左)宣告閃婚星野源。(取材自推特)

「月薪嬌妻」新垣結衣星野源無預警宣告閃婚，新垣結衣更宣布離開經紀公司LesPros獨立，星野源主持廣播節目「All Night Nippon」後抵達電台，看見大批媒體包圍，滿臉止不住笑意，頻說「太厲害了」，然後停下腳步約2分多鐘受訪，更透露求婚當天細節。

星野源被問到結婚至今，是否已有新婚感覺，他笑答：「已有很多人陸續祝賀，開始有幸福感，但因為還沒跟她(新垣結衣)住在一起，未來應該比較會有感覺。」然後被稱如何稱呼愛妻，他先說請聽當晚的廣播節目，然後在節目裡面說我叫她『結衣醬』（結衣ちゃん），她叫我『源先生』（源さん），偶而稱呼『星源先生』（星源さん）」。

那麼星野源如何求婚呢？他爽快回，很簡單，只跟她說「請跟我結婚」，而這一周星野源也過得很簡單，就是逐一向親朋好友報告喜訊，也收到很多人的祝福，正在逐一回覆中。而結婚申請何時才會遞出登記呢？星野源大笑說，很多事情都在進行中，也才剛發行單曲，等到一切穩定後，會再選個良辰吉日。

外界關心何時會遞出結婚申請？他坦言很多事情都在進行中，也才剛發行單曲，等到一切穩定後，會再選個良辰吉日。

星野源甜認求婚細節。(取材自推特)
星野源甜認求婚細節。(取材自推特)

星野源 新垣結衣

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