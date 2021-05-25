「鬼滅罐」狂銷1億罐 超人氣動畫成罐裝咖啡業救星

隨日本系列動畫「鬼滅之刃」在疫情期間爆紅，日本飲料大廠Dydo去年10月推出的「鬼滅罐」罐裝咖啡，已在日本掀起炫風，短短五個月內狂銷近1億罐。(路透)

日本 動畫電影「鬼滅之刃電影版 無限列車篇」（DemonSlayer:MugenTrain）本周末北美票房133萬美元。而隨系列動畫在疫情 期間爆紅，日本飲料大廠Dydo去年10月推出的「鬼滅罐」罐裝咖啡 ，已在日本掀起風潮，不到半年就狂賣1億罐。

日本每日新聞報導，Dydo表示，「鬼滅罐」開賣三周就賣出5000多萬罐，使Dydo 2020年10月整體咖啡銷售較一年前暴增150%；截至今年3月，「鬼滅罐」熱賣1億罐。

疫情導致民眾居家避疫、商家暫停營業，重創飲料公司的營收。然而，「鬼滅罐」熱銷仍大幅拉抬了Dydo業績。

「鬼滅罐」共有28款包裝，角色圖案包括炭治郎、禰豆子等主角群和鬼殺隊成員，甚至傳訊麻雀「啾太郎」等小角色都有，不僅只透過自動販賣機銷售，而且販賣機都是隨機出貨，引發許多粉絲爭相蒐集，並在社群媒體分享收藏的咖啡罐，或討論他們尚未找到的款式。

Dydo聯手「鬼滅之刃」只是罐裝咖啡業者搶搭動畫商機的案例之一。在「鬼滅罐」掀起收藏潮之前，近年來日本咖啡業已開始與人氣動畫合作，推出具有收藏價值的罐裝咖啡。

由於愈來愈多人追求更健康的飲食，避開含牛奶和糖的罐裝咖啡產品。在市場日益縮小之際，罐裝咖啡業者轉而瞄準收藏品商機，作為拉抬需求的方式之一。

日本可口可樂旗下喬亞咖啡（Georgia）於2019年開賣少年動畫「機動戰士鋼彈」罐裝咖啡；朝日飲料（Asahi）的罐裝咖啡品牌Wonda，也在2019年推出經典漫畫「魯邦三世」限定款咖啡罐，去年更與超人氣動畫「烏龍派出所」和「進擊的巨人」推出聯名商品。