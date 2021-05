躲新冠防疫限制 印度新婚夫妻包機辦「空中婚禮」

印度 泰米爾納德邦(Tamil Nadu)近日實施更嚴格的新冠防疫 規範,將婚禮賓客人數上限設為50人。當地一對新婚夫婦據報動起歪腦筋,竟包下香料航空(SpiceJet)的一架波音737客機,選在23日載著超過160名賓客飛上天,舉行起一場無視防疫規定的「空中婚禮」。

每日郵報報導,這對新婚夫妻是拉克什(Rakesh)與達克希娜(Dakshina),原定在泰米爾納德邦第二大城馬杜賴(Madurai)的米納克希安曼神廟(Meenakshi Amman Temple)舉行婚禮。

根據報導,當包機飛到米納克希安曼神廟正上空時,家人與賓客就擠在租來的客機機艙,見證拉克什與達克希娜結為連理。推特上的影像則可見到新婚夫妻戴上花圈,還坐在座位上揮手拍照。機內乘客並未全程戴上口罩,也沒有拉開社交距離 。

據報機場官員完全沒注意到一行人打算舉行「空中婚禮」,印度民航局(DGCA)則啟動調查,建議香料航空投訴這對新婚夫婦與賓客,讓他們面對可能禁止再乘坐民航客機的懲罰,該架包機的工作人員也已被解除勤務。

香料航空發言人表示,一間旅行社預約這架包機,對方當時聲稱乘客參加完婚禮後,要搭機從馬杜賴飛往卡納塔克邦首府班加羅爾(Bangalore),該公司有透過書面與口頭方式,跟旅行社及乘客「明白交代需要遵守的新冠指引」,同時否認允許在機上進行任何活動,直言「儘管再三要求與提醒,乘客沒有遵守新冠指引,航空公司正按規定採取適當行動」。

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n