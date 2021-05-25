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躲新冠防疫限制 印度新婚夫妻包機辦「空中婚禮」

編譯周辰陽／即時報導
印度泰米爾納德邦近日實施更嚴格的新冠防疫規範，將婚禮賓客人數上限設為50人。當地一對新婚夫婦乾脆包下一架波音737客機，選在23日載著超過160名賓客飛上天，舉行起一場無視防疫規定的「空中婚禮」。路透/Tamil Nadu Police
印度泰米爾納德邦近日實施更嚴格的新冠防疫規範，將婚禮賓客人數上限設為50人。當地一對新婚夫婦乾脆包下一架波音737客機，選在23日載著超過160名賓客飛上天，舉行起一場無視防疫規定的「空中婚禮」。路透/Tamil Nadu Police

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）近日實施更嚴格的新冠防疫規範，將婚禮賓客人數上限設為50人。當地一對新婚夫婦據報動起歪腦筋，竟包下香料航空（SpiceJet）的一架波音737客機，選在23日載著超過160名賓客飛上天，舉行起一場無視防疫規定的「空中婚禮」。

每日郵報報導，這對新婚夫妻是拉克什（Rakesh）與達克希娜（Dakshina），原定在泰米爾納德邦第二大城馬杜賴（Madurai）的米納克希安曼神廟（Meenakshi Amman Temple）舉行婚禮。

根據報導，當包機飛到米納克希安曼神廟正上空時，家人與賓客就擠在租來的客機機艙，見證拉克什與達克希娜結為連理。推特上的影像則可見到新婚夫妻戴上花圈，還坐在座位上揮手拍照。機內乘客並未全程戴上口罩，也沒有拉開社交距離

據報機場官員完全沒注意到一行人打算舉行「空中婚禮」，印度民航局（DGCA）則啟動調查，建議香料航空投訴這對新婚夫婦與賓客，讓他們面對可能禁止再乘坐民航客機的懲罰，該架包機的工作人員也已被解除勤務。

香料航空發言人表示，一間旅行社預約這架包機，對方當時聲稱乘客參加完婚禮後，要搭機從馬杜賴飛往卡納塔克邦首府班加羅爾（Bangalore），該公司有透過書面與口頭方式，跟旅行社及乘客「明白交代需要遵守的新冠指引」，同時否認允許在機上進行任何活動，直言「儘管再三要求與提醒，乘客沒有遵守新冠指引，航空公司正按規定採取適當行動」。

印度泰米爾納德邦近日實施更嚴格的新冠防疫規範，新婚夫妻拉克什（左）與達克希娜（右...
印度泰米爾納德邦近日實施更嚴格的新冠防疫規範，新婚夫妻拉克什（左）與達克希娜（右）為按原定計畫在馬杜賴的米納克希安曼神廟舉行婚禮，乾脆包下一架波音737客機，舉行起一場無視防疫規定的「空中婚禮」。路透/Tamil Nadu Police

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