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爬樓梯自我檢測肺功能 及早揪出肺阻塞

記者黃惠群／台北報導
利用「1分鐘358」登階測試，自我檢測肺功能。圖／123RF
利用「1分鐘358」登階測試，自我檢測肺功能。圖／123RF

簡單爬樓梯，可以自我檢測肺功能，及早揪出肺阻塞！咳嗽、濃痰、喘鳴、運動易喘是肺阻塞的早期症狀，常與感冒、氣喘等疾病混淆，導致患者輕忽、延遲就醫、病況惡化。台灣衛福部國健署呼籲，可利用台灣胸腔暨重症加護醫學會「1分鐘358」登階測試，自我檢測肺功能，如有異常，及早就醫；疫情下，可利用電話診療等線上醫療資源。

國人最新十大死因中，慢性下呼吸道疾病長年位居國人十大死因之一，每年造成逾6000人死亡，其中慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）為國人常見的慢性病之一，是一種因為慢性呼吸道長期發炎，導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病。

根據國健署2017年國民健康訪問調查（NHIS）顯示，有6成肺阻塞患者認為，疾病影響日常生活，導致活動不便。

呼吸道長期受髒空氣刺激是引發肺阻塞的主因，國健署慢性疾病防治組組長吳建遠舉例，吸菸、空氣汙染、在工作環境中吸入粉塵、煙霧或化學物質等，長時間刺激呼吸道，會產生發炎反應，讓呼吸道分泌過多黏液，進而造成支氣管阻塞，使氣體無法順暢進出肺部，嚴重者甚至會導致呼吸困難。

彰化基督教醫院副院長林慶雄提醒，由於肺阻塞早期症狀易與感冒、氣喘或其他呼吸道疾病混淆，導致患者容易輕忽、缺乏病識感，而延遲就醫，確診時病情多已達中重度，建議有咳嗽長達3周、濃痰、喘鳴、運動易喘等症狀者，及早就醫，目前疫情嚴峻，可採電話診療，不一定要至醫院看診。

若要進行自我肺功能評測，吳建遠指出，可利用台灣胸腔暨重症加護醫學會發展的「1分鐘358」登階測試，只要利用零碎時間爬樓梯，就可輕鬆自我檢測肺功能。

●「1分鐘358」登階測試

／階段一：0至30階

如果1分鐘內，登階未達30階，屬於高風險族群，需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰症狀，盡速就醫檢查。

／階段二：30至50階

如果1分鐘內，能登階30至50階，屬於中重度風險族群，需多留意自身肺功能。

／階段三：50至80階以上

如果1分鐘內，能登階50階以上，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

吳建遠提醒，肺阻塞患者要配合醫囑指示，並依照身體狀況進行肺部呼吸及運動訓練，以增強肺功能，如散步、騎腳踏車、噘嘴式呼吸或腹式呼吸等。

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