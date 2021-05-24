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台新增本土590例確診 總計9天破3千例

久坐1小時休息10分鐘 專家提供「居家鍛鍊2妙招」

記者黃惠群／台北報導
在家防疫，也能居家輕鬆鍛鍊。圖／國健署提供
在家防疫，也能居家輕鬆鍛鍊。圖／國健署提供

台灣疫情嚴峻，許多人在家上班、讀書，一不小心坐太久，恐提高許多罹患重大疾病的風險，國民健康署提供「居家輕鬆鍛鍊2妙招」，提醒民眾在家防疫工作、上課或讀書者，每1小時也要休息10分鐘，活動伸展筋骨，提升健康防護力，對抗疫情。

根據「2020世界衛生組織身體活動與靜態行為指引」，過多的靜態時間會提高成人在許多重大疾病的罹病風險。

如今本土疫情嚴峻，為預防發生大規模社區傳播，許多學校已實施遠距教學或其他自主學習方式，部分上班族也會居家工作。

持續進行身體活動，才不會累積疲勞。國民健康署社區健康組組長羅素英指出，運動有助於大腦分泌腦內啡，可以提升學習效能，也能預防民眾久坐所造成的肩頸、腰部僵緊。

國民健康署署長吳昭軍提醒，為避免久坐的健康危害，在家防疫每久坐1小時，也要有10分鐘休息，活動伸展筋骨，才能提升健康防護力，對抗新冠肺炎疫情。

●「居家輕鬆鍛鍊2妙招」

第1招：居家伸展運動

伸展肩頸、下背部、臀腿部、小腿，每個部位做15到30秒，可逐漸改善肌肉僵硬及痠痛症狀。

第2招：居家超慢跑

台北市文山區體育會體適能教練徐棟英指出，超慢跑是很溫和的運動，各年齡層都可以一起進行，也很適合銀髮族，但要掌握四原則，記得「前腳掌先著地，後腳跟再落地」、「膝蓋保持微彎，增加膝蓋緩衝力」、「步伐小腳步輕，跑起來更加輕鬆」，與「每秒約3步，依循自己的節奏」。

超慢跑強度低、速度慢、步幅小的慢跑，徐棟英說明，跑起來後，身體會慢慢自然熱起來，所以不太需要暖身，可搭配節拍器，讓心跳維持每分鐘180下，即有運動效果。

徐棟英表示，一開始先用很慢的速度做原地跑走的練習，並維持10分鐘，再循序漸進到每天30分鐘，每周運動150分鐘為佳。

羅素英提醒，居家防疫期間，更要維持適度的運動，並注意運動環境安全、保持通風及適時補充水分，也可邀請家人一起「天天量體重」，做好體重控制，提升健康防護力，共同對抗疫情。

疫情 防疫 台灣

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