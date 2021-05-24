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畢業紀念冊「不准露乳溝」擅自P圖 女學生氣炸

編譯張君堯／即時報導
佛羅里達州聖約翰郡的巴特拉姆高中，一名九年級生萊莉發現，校方似乎對畢業紀念冊「動了手腳」，偷偷地將共計數十名女同學的照片加上明顯的黑色色塊，以遮擋她們的胸部，引發軒然大波。(取材自臉書)
佛羅里達州聖約翰郡的巴特拉姆高中，一名九年級生萊莉發現，校方似乎對畢業紀念冊「動了手腳」，偷偷地將共計數十名女同學的照片加上明顯的黑色色塊，以遮擋她們的胸部，引發軒然大波。(取材自臉書)

佛羅里達州聖約翰郡（St. Johns County）的巴特拉姆高中（Bartram Trail High School），一名九年級生萊莉（Riley O'Keefe）發現，校方似乎對畢業紀念冊「動了手腳」，偷偷地將共計數十名女同學的照片加上明顯的黑色色塊，以遮擋她們的胸部，引發軒然大波。

今年15歲的萊莉拿到屬於自己的畢業紀念冊時，迫不及待地翻閱卻很快意識到不對勁，自己的照片中被加上一條黑色色塊以遮蓋她的胸部。接著他還在多達數十位、全都是女生的照片上發現同樣的更動。

萊莉表示自己起初很困惑，接著感到相當氣憤，其他女孩與她一同討論時也指出，校方這樣的擅自更動使他們感到「被物化和暴露」。現在，許多學生和家長都要求校方道歉，更指控修改照片是校方先前一系列過時的女性衣著規定中最新的動作。

萊莉的母親強調校方需要意識到，這樣的行為只會讓女孩對自己的身體「感到羞恥」。同時，在校方擅自更改至少80張女學生照片之際，完全沒有男學生的照片被更動，其中甚至有游泳隊男學生只穿著泳衣的照片，相當離譜。

今年3月，該高中的管理者就曾以違反衣著規定為由，在走廊上集合數十名女學生罰站，當時就曾引發學生極度不滿，隔天一些男學生選擇穿上女裝和裙子抗議，最後竟然沒有任何一個男學生受到處分，目前校方人員尚未做出回應。

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