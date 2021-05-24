查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

八卦雜誌用封面報導查理王子將使出狠辣手段，擊垮媳婦梅根。(路透)

英國 王室這一年多來非常不平靜，而外界看得很清楚，大多數在哈利 王子與妻子梅根 三番兩次對外砲轟沒有得到合理待遇，不管實情是否彼此都有責任，兩人的頻頻攻擊讓自身在英國人氣跌谷底，也被王室人員視為燙手山芋，顧忌他們的身分不便全力反擊，卻又暗自希望他們被切斷和王室的所有關係、滾得遠遠的。

在此情況之下，少數幾個真有辦法反制他們的人，就剩下英國的現任與未來國王，包括有厚望在近年正式接班、登基的哈利之父查理王子。查理過去在公眾心目中，就是嚴肅、無趣又固執的形象，絕對不可能受得了兒子與媳婦三天兩頭的點名批評，專門報導明星與名流八卦的美國「國家詢問報」也在最新一期用封面報導，稱查理已經決定使出3大狠招，對準梅根的要害下手，讓她知道自己犯了多大的錯誤、惹上不該惹的人。

「國家詢問報」稱查理最清楚梅根就是愛出風頭，喜歡炒話題搏版面， 乾脆釜底抽薪，讓她沒有條件可以炒，查理鐵了心不給梅根的孩子王室頭銜，她的大兒子亞契有可能一輩子也別想當上王子，她即將出生的女兒自然也不會是公主。

亞契和妹妹按照英國現行法規，因不屬長子所生之長孫，除非國王特別下令，就不會有王子與公主的頭銜，目前來看伊莉莎白二世女王是不會這麼做，查理若繼位也不打算改變這狀況。

第二，查理會把哈利與梅根排除在自己的遺囑之外，早先夫妻倆還沒跟王室公開撕破臉，都還是從查理的基金會撥款領取生活費用，「國家詢問報」稱查理的身家起碼1億美元，哈利又是他除了長子威廉之外的唯一骨肉，哈利和梅根這下會有多大損失，可想而知。最後查理將要求王室人員將梅根當空氣，永不再提到她的名字，徹底將她隔絕在王室之外。

查理下如此重手，據「國家詢問報」的說法，是因為他視梅根如破壞自己家庭、離間父子感情的罪魁禍首，他也氣哈利被她牽著鼻子走，一點都不會反抗，已經把梅根當成死敵，只想摧毀她最渴望的一切—名聲與權勢。對此，打臉八卦的網站批評這是該刊物一貫語不驚人死不休的操作手法，外界千萬別太認真。