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新冠篩檢找牠又快又便宜 2隻狗半小時能測300人

編譯季晶晶／綜合報導
英國的一份研究顯示，犬隻能很快嗅出新冠肺炎感染者。示意圖。（路透）
英國的一份研究顯示，犬隻能很快嗅出新冠肺炎感染者。示意圖。（路透）

倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）周一發布研究說，兩隻狗大約只需半小時，就能正確檢測300名搭機乘客是否感染新冠病毒。以犬隻在入境口岸協助快篩作業，可以有效縮短檢測中心排長隊的情況。

有愈來愈多的證據顯示，犬隻能偵測出新冠肺炎患者，就像他們能夠嗅出炸彈、毒品或其他疾病一樣。病原體會產生由染病細胞釋出、獨特且具揮發性的有機化合物。根據研究人員，未來可以運用這些特別的氣味及早抗疫，這種方式快又便宜，而且沒有侵入性。

LSHTM疾病控制系系主任James Logan說：「現行檢測新冠病毒的方法，不適合對大量人員進行快篩，例入機場或其他必須很快篩檢很多人的公共場所。未來再有其他疾病爆發，我們認為，可以迅速部署狗來進行篩檢，協助在初始期就控制住疫情。」

在研究中，這些狗能檢測出無症狀和帶有兩種不同病毒株的患者，還有一些病毒載量低的人。科學家說，用狗狗先篩檢，再加上隨後的核酸檢測，可以檢出91％的感染者。這是此類研究首次進行雙盲試驗，參與者眾多，包括有症狀和無症狀患者，但尚未經過同儕審查。

研究人員用口罩、襪子和T恤上的體味樣本，訓練這些狗。他們認為能在真實環境中複制。

此次試驗由LSHTM與慈善機構醫療偵查犬（Medical Detection Dogs）和杜倫大學（Durham University）合作進行。英國衛生部提供了部分資金，並且使用社會大眾和國民保健署（NHS）工作人員捐贈的3,500多種體味樣品。

檢測 篩檢 疫情

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