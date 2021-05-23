用TikTok救母語 人氣網紅替黑人手語添熱度

22歲非裔網紅史密斯透過社群媒體平台TikTok，向廣大網友推廣自己的方言：美國黑人手語（BASL）。Getty Images

22歲非裔網紅史密斯（Nakia Smith）在美國 德州長大，但英語並非她的第一語言。一出生就失去聽力的她，現在透過社群媒體 平台TikTok，向廣大網友推廣自己的方言：美國黑人 手語（BASL）。

在她的影片中，史密斯告訴40萬追蹤者美國黑人手語和標準美國手語（ASL）的差別，包括她傾向用雙手而非單手，以及使用更多空間和臉部表情。

若要用美國手語表達「紙張」，是以右手去拍左手、同時右手向外移動來模仿紙；美國黑人手語的使用者則是在肩膀高度把兩隻姆指向外揮。

史密斯透過兄弟當口譯告訴法新社：「美國黑人手語來自美國手語，但摻了更多『調味料』和更多感情。我小時候學手語是看家裡大人學的，之後我進學校，朋友都不懂我在比什麼。我才知道美國黑人手語很特別，想呈現給大家去學習。」

其實在聾人和弱聽人士的高等學院─華府高立德大學（Gallaudet University），教授麥卡斯基爾（Carolyn McCaskill）幾十年前就注意到這些差異。

小時候她先在阿拉巴馬州一家黑人聽障學校學手語，種族隔離政策結束後，又進入白人學校就讀。麥卡斯基爾說：「他們用的手語很不一樣，即使兩家學校路程只差10分鐘。」

美國最早一批聾人與弱聽人士學校始於1800年代初期，但17個南方州和華盛頓在接近世紀之交的時候，替黑人學生設立另外的學校。美國手語在這18個機構中，演化出獨特的溝通方式。

在解除種族隔離前，這些學校一共延續約70年的光陰，足以產生擁有自己特色的方言。麥卡斯基爾曾著專書訪問美國非裔聽障人士，記錄了這種方言的特色。

時至今日，美國黑人手語主要是靠代代相傳來保存，像史密斯就是跟祖父學來的。麥卡斯基爾表示，這種情況讓人幾乎無法估算實際使用者的數量。

麥卡斯基爾2020年與高立德大學同事攜手發起全美第一家黑人聽障研究中心。她希望自己的中心能成為這種方言的保存基地，但她也認同史密斯這類人和她在社群媒體的知名度很重要。

麥卡斯基爾說：「她的影片爆紅，深入這個族群的不同角落，這很棒！」

史密斯則希望不管是標準或是黑人手語，都有更高的能見度，她還希望踏入娛樂產業幫助促成改變。

她告訴法新社：「我希望在流行文化、書本、電視節目、任何地方看到手語。」