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安藤忠雄操刀 巴黎歷史建物變身美術館

中央社／東京23日綜合外電報導
巴黎市中心的商品交易所在建築師安藤忠雄的改造下，變成美術館。（Getty Images）
巴黎市中心的商品交易所在建築師安藤忠雄的改造下，變成美術館。（Getty Images）

世界知名的日本建築師安藤忠雄操刀改建設計，一座位於法國巴黎的歷史建築物搖身一變成為美術館，並在22日正式對外開放。安藤忠雄說，很感謝館方有勇氣在疫情下開館。

日本放送協會（NHK）報導，這間美術館前身是位於巴黎市中心的商品交易所（Bourse de Commerce），從18世紀以來用來交易榖物及商品；安藤忠雄接下設計工作後，花了約3年時間完成改建。

安藤忠雄維持建築物外觀及內部的玻璃穹頂、壁畫等歷史風貌，然後在內部設置了一座高約9公尺的水泥製無頂圓柱作為展示空間，目前展示法國億萬富豪皮諾特（Francois Pinault）龐大的當代藝術收藏。

這座美術館其實早在去年就完工，但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響延後開館。

一名前來參觀的30多歲男性建築師說，很高興能看到歷史建築與安藤忠雄現代建築物的不同之處，「兩者對比讓美術館變得有趣」。

另一名從事廣告業的30多歲女性說，感覺非常棒，第一次進入展示空間時，會有一種進入競技場的錯覺，可以感受到現代與過去的完美融合。

安藤忠雄接受NHK記者採訪時說，很感謝館方做出在疫情下開館這種需要勇氣的判斷，「文化能賦予心靈勇氣」，希望來到這座美術館的民眾，都能在這裡獲得面對疫情的勇氣，並思考在地球上生存，去感受接下來也將繼續生活下去的步調。

巴黎市中心的商品交易所在建築師安藤忠雄的改造下，變成美術館。圖中為詹博洛尼亞（G...
巴黎市中心的商品交易所在建築師安藤忠雄的改造下，變成美術館。圖中為詹博洛尼亞（Giambologna）的「強擄薩賓婦女」雕塑作品。（Getty Images）

美術館 疫情 日本

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