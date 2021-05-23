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詐騙？烏龍？日本上千位老人突收「拜登簽名信和支票」

編譯中心／綜合報導
日本有數以千計長者突然收到美國政府信件，裡面還有1400美元的支票。（ANN新聞截圖）
日本有數以千計長者突然收到美國政府信件，裡面還有1400美元的支票。（ANN新聞截圖）

新冠疫情肆虐全球，許多國家為此發放許多紓困金或救濟金補助民眾，但日本近來卻傳出有上千位老年人突然收到疑似從美國寄來的郵件，這些郵件不但號稱是從美國政府寄出，裡面還有一封有美國總統拜登「簽署」的信件，並附上一張價值1400美元的支票。許多人一開始以為是詐騙，沒想到最後證實這些信的確是美國政府寄出，但美國國稅局已經解釋這是誤會一場，海外的非公民並無法領取這筆紓困金。

香港01報導，日本媒體發現，從4月下旬開始，有上千位老人收到由美國寄來的1400美元支票。一名86歲的老先生對朝日新聞表示，他收到印有很大個美國自由女神像的支票，還有一封全英文的信，開頭有華盛頓白宮字眼，文末還有美國總統拜登的簽名，讓嚇了他一跳。老先生英文不好，自行上網查翻譯後，才知道這是發給美國人的疫情補助，還寫道如果一周內收不到支票，便要向國稅局查詢。

信件內有一張1400美元的支票。（ANN新聞截圖）
信件內有一張1400美元的支票。（ANN新聞截圖）

另外也有一名79歲的老先生表示收到一樣的郵件，上面有他和妻子的名字，寄信人署名是「美國財政部」。由於該老先生曾經在年輕時被派到美國子公司工作了五年，由於當時有繳納美國的社會保障稅，故夫妻兩人至今仍每月從美國政府取得約500美元的退休金，所以他以為這是和養老金有關的支票。不過，當他打電話到銀行查詢，對方希望他先確認自己是否有資格接收支票。

報導引述日本海外養老金諮詢中心的代表市川順治的說法指出，曾於美國工作的日本人一直有繳納社保稅項，所以可以從美國政府處領取一定數額的養老金。不過他指這類領取美國養老金的日本人並不符合疫情援助金的資格，因為他們沒有美國國籍、美國居留簽證或綠卡，支票應該要歸還美國稅務局，民眾不必去兌支票。

事實上，美國國稅局日前已公布這此烏龍事件，因為內部系統還留有這些曾在美國工作的海外人士資料，所以也寄出了支票，但其實2021年居於美國境外、沒有公民資格的人士，並沒有資格領取這筆援助金，希望收到錯誤支票的人能退還支票。

美國 支票 日本

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