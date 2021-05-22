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紐約玩具商出奇招 讓3歲幼童也能網購

編譯陳律安／綜合報導
紐約玩具業者Camp推出針對3歲幼童的網購功能。（取材自Camp網頁）
紐約玩具業者Camp推出針對3歲幼童的網購功能。（取材自Camp網頁）

紐約玩具零售商Camp NYC公司正在網站上增加「禮品店」（Present Shop）的電商新功能，允許3歲以上孩童能自己選購禮物，希望把實體零售的「零用錢」觀念帶入電商世界。

華爾街日報報導，在Camp「禮品店」這項新功能中，孩童的父母或親友能設定購物預算、指定收件人，並填寫送貨地址和付款資訊，Camp之後會寄給孩童的親友一串只能使用一次的代碼和連結，讓孩童自行購物。

這個構想是希望讓孩童在不需成人進一步把關的情況下，也能為親友或自己選購禮品。Camp的平台會藉由詢問「收禮者喜歡哪些類型的玩具」等問題，引導孩童的購物體驗，並協助篩選出呈現在網頁上的品項。

亞馬遜2017年來已推出類似服務，但主要瞄準13-17歲的青少年，父母能選擇是要批准孩子的每一筆訂單，或設定金額上限以自動授權購買。

Camp執行長兼共同創辦人考夫曼（Ben Kaufman）說，「禮品店」功能是希望能在數位世界，呼應實體世界的「零用錢」觀念，實體零售世界一直都有發放零用錢的概念，在電商世界卻不存在，因為問題太複雜。Camp的主管說，這項新功能遵循美國的兒童線上隱私保護法；該法規要求所有網站在蒐集13歲以下孩童的資料時，須事先取得父母對同意。Camp表示，一旦取得家長同意，就會蒐集匿名資訊。

孩童權益倡議團體表示，這項新功能可望獲取顧客的注意力，但主打孩童的網購體驗，也會帶來額外的風險和隱私問題。「無廣告童年運動」（CCFC）副主席鄧甘指出，現在正出現愈來愈多類似Camp「禮品店」的功能，因為業者正試圖在減少家長或成人監督的情況下，觸及年幼的孩童，進而讓這些孩童養成某種習慣或行為模式。

NPD集團的資料顯示，美國去年零售玩具銷售額成長16%至251億美元，比一年之前增加16%，原因是父母在居家避疫期間幫孩子添購玩具。孩之寶、美泰兒等玩具製造商過去一年的銷售都成長。

電商 美國 隱私

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