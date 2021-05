與家人決裂？哈利爆料過頭 惹火查理 威廉不為所動

哈利(右)與父親查理(左)、威廉(中)的關係據傳越來越差。(路透)

哈利 王子、歐普拉製作的Apple TV+節目「你看不見的我」(The Me You Can't See)21日上線,哈利王子在節目中毫無保留,一改昔日優雅完美面貌自剖脆弱面,甚至提父親查理「把痛苦與折磨的循環傳給兒子」,據傳讓父親氣炸了,白金漢宮工作人員甚至指出哈利王子已與王室家族瀕臨決裂。

根據英媒「每日郵報」指出,一名工作人員爆料,哈利在節目中自剖母親黛妃過世之後,他一度迷失,甚至酗酒吸毒尋求慰藉,與梅根結婚後,一舉一動都被鎂光燈聚焦,「我以為我的家人會提供協助,但是每一次詢問、請求、警告,不管是什麼,得到的只是完全的沉默或完全被忽視」。

據悉此番告白惹火英國 王室,雖然英國王室普遍共識是不理會哈利,但是查理受不了,他想為自己辯護,工作人員更說:「英國王室每個人都很難理解他的舉動,哈利可以尋求協助,他可以提倡心理健康,但不需要將細節公諸於世吧。」

不過哥哥威廉彷彿這次不為所動,頂多只認為應該私下討論這些私事問題,不過威廉在哈利的節目播出首日,特地到愛丁堡出席斯巴達足球 人俱樂部與社區協會的「心理健康足球」活動,表明英國王室也很重視心理健康的議題。