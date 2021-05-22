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與家人決裂？哈利爆料過頭 惹火查理 威廉不為所動

記者陳建嘉／即時報導
哈利（右）與父親查理（左）、威廉（中）的關係據傳越來越差。（路透）
哈利（右）與父親查理（左）、威廉（中）的關係據傳越來越差。（路透）

哈利王子、歐普拉製作的Apple TV+節目「你看不見的我」（The Me You Can't See）21日上線，哈利王子在節目中毫無保留，一改昔日優雅完美面貌自剖脆弱面，甚至提父親查理「把痛苦與折磨的循環傳給兒子」，據傳讓父親氣炸了，白金漢宮工作人員甚至指出哈利王子已與王室家族瀕臨決裂。

根據英媒「每日郵報」指出，一名工作人員爆料，哈利在節目中自剖母親黛妃過世之後，他一度迷失，甚至酗酒吸毒尋求慰藉，與梅根結婚後，一舉一動都被鎂光燈聚焦，「我以為我的家人會提供協助，但是每一次詢問、請求、警告，不管是什麼，得到的只是完全的沉默或完全被忽視」。

據悉此番告白惹火英國王室，雖然英國王室普遍共識是不理會哈利，但是查理受不了，他想為自己辯護，工作人員更說：「英國王室每個人都很難理解他的舉動，哈利可以尋求協助，他可以提倡心理健康，但不需要將細節公諸於世吧。」

不過哥哥威廉彷彿這次不為所動，頂多只認為應該私下討論這些私事問題，不過威廉在哈利的節目播出首日，特地到愛丁堡出席斯巴達足球人俱樂部與社區協會的「心理健康足球」活動，表明英國王室也很重視心理健康的議題。

哈利 英國 足球

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