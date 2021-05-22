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史上第3高 5.15億元兆彩頭獎 賓州幸運兒1票獨中

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史上第3高 5.15億元兆彩頭獎 賓州幸運兒1票獨中

編譯盧炯燊／綜合22日電
獎金高達5.15億元的兆彩21日晚開獎，賓州一張幸運彩券一票獨中。(Getty Images)
獎金高達5.15億元的兆彩21日晚開獎，賓州一張幸運彩券一票獨中。(Getty Images)

獎金超過5億元的兆彩(Mega Millions)樂透，21日晚開獎，頭獎僅一票獨中，是在有「磐石之州」(Keystone State)封號的賓州售出，但到目前為止，中獎幸運兒尚未出面認領。

價值5.15億的六個中獎號碼為6、 9、17、 18 、 48，兆彩號碼為8。

根據Mega Millions表示，本期頭獎獎金為5.15億元，是兆彩迄今第三高的獎金，也是賓州歷來最高。

除了頭獎外，還有其他小獎，據Mega Millions官網統計，全部中獎組合為170萬2748個，全國共有53張彩票中了三獎，即中了四個號碼及兆彩號碼，其中有10張因為投注者額外多購買一元的Megaplier，故可獲獎金3萬元，其餘獎金為1萬元。

兆彩樂透是屬於全國性彩票，包括在哥倫比亞特區及美屬維京群島出售；但內華達、猶他、密西西比、阿拉巴馬、阿拉斯加及夏威夷沒有參與。

本次中獎彩票除了證實是在賓州售出外，具體地點沒有公布。

兆彩歷來最高的頭獎金是10億5000萬元，是在今年1月22日開出，由密西根州一群玩家合資贏得，中獎彩票是在底特律以北郊區的克羅格(Kroger)超市出售。

一般來說，政府從樂透的收益皆用於福利事業。賓州政府就表示，有關收益是用於資助該州老年人的計畫，包括老年中心，處方藥，交通，財產稅租金回扣及護理服務等；玩家可以一方面有個發財夢，另一方面等於做了慈善事業。

中獎金額超過600元以上就需繳稅，聯邦稅率為40%，州稅在0%~8.5%不等，但加州、德州、佛州皆無繳交州稅。至於領取方式，可以一次全部領取，或分30年領取。

賓州 加州 租金

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