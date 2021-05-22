我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台僑車隊華府遊行 感謝美國支持台灣參與WHA

英雄人物不能受辱 謾罵袁隆平社群帳號遭禁言

4星座最享受「在家工作」牡羊懶得偽裝、獅子也愛

記者劉小川／台北報導
哪些星座在家工作，反而自在又舒適？圖／摘自pexels
哪些星座在家工作，反而自在又舒適？圖／摘自pexels

疫情期間，為了大家的健康著想，WFH（Work From Home）已變成全民運動。以下4個星座，只要條件允許之下，它可以不用煩惱上班、不需要聚會、甚至不用出門，即使要它全天都宅在家裡，有何不可呢？

在家工作的環境中，找到自己歡樂的關鍵字，可以穿著睡衣辦公、穿著拖鞋讓辦公更舒適，提升工作能力，又能開心的與家人、寵物歡聚，這樣的生活型態，這4個星座最愛。

牡羊座

其實不愛出門的牡羊座，對於看似人際麻煩的聚會，又要去附和別人的聚會，特別不愛，更不喜歡在這樣的聚會上講廢話。因為在牡羊座的觀念上，他覺得與其要說廢話、做沒有特別意義的事情，不如好好的待在家裡，哪裏也不去，想吃就吃、想睡就睡，為自己活得愜意開心自在更重要。

巨蟹座

善於偽裝的巨蟹座，在外面會有一層莫名的防護層籠罩在自己身上，所以巨蟹座喜愛在家不是沒有道理的。在家的巨蟹座，不需要任何偽裝，完全放飛自我，想做什麼就做什麼，不受任何事情、任何眼光拘謹，想要穿著睡衣到處走、想要不穿衣服也可以，但在外面非常注重形象的巨蟹座，必須時刻注重自己的形象，只要待在家中，就有一種被呵護、保護的安全感。

宅在家裡反而更得到一絲清閒，更提昇工作效率。圖／摘自pexels
宅在家裡反而更得到一絲清閒，更提昇工作效率。圖／摘自pexels

天秤座

許多人都誤解天秤座是個漂泊浪子。其實他們的世界，不愛流浪。天秤座寧可沈溺在自己的網路世界、即便天天在家追劇也不願在外四處奔走。天秤座的內心其實很孤單，覺得沒有太多人能懂得他的內心世界，導致天秤座不太喜歡與人交往、不願意踏進社交圈，反正他不需要太多的酒肉朋友，沒有朋友就沒有朋友，寧可自己孤單在家，也不願自找麻煩。

獅子座

獅子座喜歡待在家的原因，跟巨蟹座很像，他們不愛偽裝太多自己的地方，在外有太多的形象拘束，要顧慮許多的問題跟考量，讓事情變得更複雜，而獅子座的正義感又會讓自己更累，看不下做不好的事情。若真的可以在家的獅子，他寧可只要好好待著，享受著不需要被形象、言語束縛，只要靜靜一個人待著，就是此時此刻最大的幸福。

誰說宅是腐敗的一種行為，這些星座反而宅得很有心得。圖／摘自pexels
誰說宅是腐敗的一種行為，這些星座反而宅得很有心得。圖／摘自pexels

疫情

上一則

久坐久蹲梨狀肌症候群上身 復健治療師教3招改善

延伸閱讀

巴西富翁解救馬戲團受虐老虎 帶回家「當貓咪養」

巴西富翁解救馬戲團受虐老虎 帶回家「當貓咪養」
星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛

星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛
宅在家最被人嫌棄的4大星座 雙子愛吵架、獅子使喚人

宅在家最被人嫌棄的4大星座 雙子愛吵架、獅子使喚人
前獅子會長1傳19 曾赴茶藝館有「人與人連結」

前獅子會長1傳19 曾赴茶藝館有「人與人連結」

熱門新聞

科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

2021-05-16 02:42
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

2021-05-15 15:56
印度新冠肺炎疫情持續惡化。路透

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

2021-05-17 05:51
美國零售商正想法設法促銷乾洗手液，以騰出空間給更賺錢的商品。(路透)

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

2021-05-21 22:42
歐新社

從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

2021-05-18 02:50
如果你出現呼吸困難的問題，就需要儘速就醫，因為不只是新冠病毒會導致肺炎，流感也可能引發肺炎，威脅到生命。 圖／ingimage

新冠、流感和感冒有何差異？專家教初步症狀判斷

2021-05-17 05:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷
中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁