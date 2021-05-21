我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：NBA附加賽 勇士遭淘汰 灰熊闖季後賽

「中國病毒說」挑起種族仇恨 華裔民盟告川普

愛因斯坦親筆信寫「E=mc²」方程式 拍出120萬天價

編譯徐榆涵／即時報導
愛因斯坦一封寫有E = mc²的親筆信近日以逾120萬美元價格賣出。(美聯社)
愛因斯坦一封寫有E = mc²的親筆信近日以逾120萬美元價格賣出。(美聯社)

「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）曾提出著名的質能方程式E=mc²，總部位在波士頓的PR拍賣公司21日表示，愛因斯坦一封寫有E=mc²的親筆信以逾120萬美元價格賣出，比預期成交價高出三倍。

英國衛報報導，加州理工學院與耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦論文項目的檔案管理員說，此前已知愛因斯坦親筆寫下自己所發現「改變世界的方程式」的例子僅有3件。

RR拍賣公司表示，近來拍出的這封信為第4件，也是唯一一件屬於私人收藏的信件，直到最近才公諸於世，原先預估成交價約為40萬美元。

該公司執行副總裁利文斯頓（Bobby Livingston）表示，「無論是從手稿或物理學角度來看，這都是一封重要的信」，稱E = mc²為世界上最著名的方程式。

E = mc²即「能量等於質量乘以光速的平方」，證明時間並非絕對，而質量與能量等價，進而改變物理學。

這封是愛因斯坦在1946年10月26日寫給美籍波蘭裔的物理學家席柏斯坦 （Ludwik Silberstein）的手寫信，原為席柏斯坦私人檔案的一部分，後來被他的後代出售。

席柏斯坦以評論和挑戰愛因斯坦部分理論著名，愛因斯坦在信中寫道，「你的問題可以用E = mc²公式來回答，無須任何博學」。

這場拍賣會於13日開始，20日結束。

拍賣 加州 波士頓

上一則

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

延伸閱讀

遠端工作更流暢 這8個iPhone、iPad、Mac使用祕技必學

遠端工作更流暢 這8個iPhone、iPad、Mac使用祕技必學
科州男涉嫌殺妻 竟因1張投給川普的選票曝光

科州男涉嫌殺妻 竟因1張投給川普的選票曝光
加州第一位華裔移民律師 你不能不知道洪耀宗這個人

加州第一位華裔移民律師 你不能不知道洪耀宗這個人
財政部證據：川普2016競選團隊 曾洩民調數據給俄

財政部證據：川普2016競選團隊 曾洩民調數據給俄

熱門新聞

科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

2021-05-16 02:42
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

2021-05-15 15:56
印度新冠肺炎疫情持續惡化。路透

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

2021-05-17 05:51
歐新社

從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

2021-05-18 02:50
香港一名服飾業女老闆PO出女員工幫她慶生的照片，14人通通都是正妹，讓台港兩地網友驚艷不已。 取材自Instagram

13女員工幫女老闆慶生 14正妹合照 網友驚豔：顏值太高

2021-05-15 04:00
如果你出現呼吸困難的問題，就需要儘速就醫，因為不只是新冠病毒會導致肺炎，流感也可能引發肺炎，威脅到生命。 圖／ingimage

新冠、流感和感冒有何差異？專家教初步症狀判斷

2021-05-17 05:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億